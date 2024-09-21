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Posted 21 сентября, 04:44

Published 21 сентября, 04:44

Modified 21 сентября, 04:46

Updated 21 сентября, 04:46

Каждая четвертая жертва изнасилования в стране — несовершеннолетний ребенок

Каждая четвертая жертва изнасилования в стране — несовершеннолетний ребенок

21 сентября 2024, 04:44
Фото: 1MI
В 2023 году половина преступлений, которые значатся как «насильственные действия сексуального характера», совершены в отношении несовершеннолетних. Каждой четвертой жертвой изнасилования является ребенок.

Эти данные были приведены во время проведения Всероссийской недели родительской компетентности. Эксперты предложили родителям обсудить очень важную тему «детской неприкосновенности».

Чаще всего жертвами сексуального насилия становятся дети, не достигшие 12-летнего возраста. По словам экспертов, это никак не связано с детьми и их поведением, это связано исключительно с психологией преступников.

Эксперты рассказали, что огромное количество случаев, когда детям шлют непристойные предложения в интернете, остаются безнаказанными, потому что родители не спешат подавать заявления в следственный комитет. Меж тем каждая третья жертва, вовлеченная в занятия проституцией, это несовершеннолетний ребенок, чаще всего это девочки и мальчики до 16 лет.

Эксперты призывают взрослых повышать свою грамотность в вопросах детской неприкосновенности, разговаривать с детьми об этом, ограничивать доступ детей к ресурсам, которые могут нанести психологическую травму ребенку. Главное, чему родители должны научить, по словам психологов, детей, это говорить «нет» и не позволять себя трогать чужим людям.

#Изнасилование#Насилие#Педофилы
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