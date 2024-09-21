Каждая четвертая жертва изнасилования в стране — несовершеннолетний ребенок

Эксперты рассказали, что огромное количество случаев, когда детям шлют непристойные предложения в интернете, остаются безнаказанными, потому что родители не спешат подавать заявления в следственный комитет. Меж тем каждая третья жертва, вовлеченная в занятия проституцией, это несовершеннолетний ребенок, чаще всего это девочки и мальчики до 16 лет.