Каждая четвертая жертва изнасилования в стране — несовершеннолетний ребенок

Posted 21 сентября, 04:44
Published 21 сентября, 04:44
Modified 21 сентября, 04:46
Updated 21 сентября, 04:46
Эти данные были приведены во время проведения Всероссийской недели родительской компетентности. Эксперты предложили родителям обсудить очень важную тему «детской неприкосновенности».
Чаще всего жертвами сексуального насилия становятся дети, не достигшие 12-летнего возраста. По словам экспертов, это никак не связано с детьми и их поведением, это связано исключительно с психологией преступников.
Эксперты рассказали, что огромное количество случаев, когда детям шлют непристойные предложения в интернете, остаются безнаказанными, потому что родители не спешат подавать заявления в следственный комитет. Меж тем каждая третья жертва, вовлеченная в занятия проституцией, это несовершеннолетний ребенок, чаще всего это девочки и мальчики до 16 лет.
Эксперты призывают взрослых повышать свою грамотность в вопросах детской неприкосновенности, разговаривать с детьми об этом, ограничивать доступ детей к ресурсам, которые могут нанести психологическую травму ребенку. Главное, чему родители должны научить, по словам психологов, детей, это говорить «нет» и не позволять себя трогать чужим людям.