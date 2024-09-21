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Posted 21 сентября, 06:54

Published 21 сентября, 06:54

Modified 21 сентября, 06:56

Updated 21 сентября, 06:56

«Пармапроходцы» и «Расписная суббота» проходят в «Губернии» и в Хохловке

Куда пойти с семьей 21 и 22 сентября? В Перми проходят сразу два фестиваля

21 сентября 2024, 06:54
Фото: ДНТ «Губерния»

«Пармапроходцы» и «Расписная суббота» проходят в «Губернии» и в Хохловке

В доме народного творчества «Губерния», в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» проходят сразу несколько мероприятий. Организаторы и зрители говорят, есть на что посмотреть, чему научиться, в чем принять участие.

«Пармапроходцы» — это фестиваль Русского географического общества о родной земле и людях «её обитающих». Фестиваль вырос из инициативы Русского географического общества объединить людей, трепетно относящихся к культуре, природе, активно путешествующих по Пермскому краю и желающих узнать его историю. Фестиваль длится три дня.

В программе множество событий, сегодня — географический квиз, познавательные лекции и мероприятия для детей и родителей, музыкально-познавательная экскурсия.

«Расписная суббота» проходит в Перми (дом народного творчества «Губерния»), Хохловке (АЭМ «Хохловка»), Ильинском. Сегодня в Хохловке — геоботаническая экскурсия, мастер-классы, музыкальная программа фольклорных коллективов, в «Губернии» две экскурсии.

Завершаются оба мероприятия в ДНТ «Губерния» концертом авторской песни «Песни нашего века» в 19 часов.

#Пермский край#Хохловка#Фестиваль#Губерния#Куда пойти в выходные#Выходные с семьей
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