Куда пойти с семьей 21 и 22 сентября? В Перми проходят сразу два фестиваля

«Пармапроходцы» и «Расписная суббота» проходят в «Губернии» и в Хохловке

В доме народного творчества «Губерния», в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» проходят сразу несколько мероприятий. Организаторы и зрители говорят, есть на что посмотреть, чему научиться, в чем принять участие.