Куда пойти с семьей 21 и 22 сентября? В Перми проходят сразу два фестиваля

Posted 21 сентября, 06:54
Published 21 сентября, 06:54
Modified 21 сентября, 06:56
Updated 21 сентября, 06:56
«Пармапроходцы» — это фестиваль Русского географического общества о родной земле и людях «её обитающих». Фестиваль вырос из инициативы Русского географического общества объединить людей, трепетно относящихся к культуре, природе, активно путешествующих по Пермскому краю и желающих узнать его историю. Фестиваль длится три дня.
В программе множество событий, сегодня — географический квиз, познавательные лекции и мероприятия для детей и родителей, музыкально-познавательная экскурсия.
«Расписная суббота» проходит в Перми (дом народного творчества «Губерния»), Хохловке (АЭМ «Хохловка»), Ильинском. Сегодня в Хохловке — геоботаническая экскурсия, мастер-классы, музыкальная программа фольклорных коллективов, в «Губернии» две экскурсии.
Завершаются оба мероприятия в ДНТ «Губерния» концертом авторской песни «Песни нашего века» в 19 часов.