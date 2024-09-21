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Posted 21 сентября, 10:18

Published 21 сентября, 10:18

Modified 21 сентября, 10:20

Updated 21 сентября, 10:20

Лучший участковый в Пермском крае живет в Добрянке

Лучший участковый в Пермском крае живет в Добрянке

21 сентября 2024, 10:18
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Пермскому краю
По итогам первого этапа конкурса «Народный участковый — 2024» победила Яна Норицына из отдела МВД России по Добрянскому городскому округу.

В Пермском крае завершился первый этап ежегодного конкурса «Народный участковый — 2024». Конкурс стартовал 11 сентября, а 20 сентября завершился первый региональный этап конкурса. В отборочном туре приняли участие представители участковых уполномоченных полиции, несущих службу в городских округах, районах и селах Пермского края. Любой желающий мог ознакомиться с анкетами участников и проголосовать за понравившегося полицейского на сайте регионального МВД.

По итогам онлайн-голосования в 5 лучших вошли: Яна Норицына из Отдела МВД России по Добрянскому городскому округу (на фото); Аслан Касымгалиев из Отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу, Андрей Карачин (Межмуниципальный отдел МВД России «Кунгурский»); Татьяна Зайцева (Межмуниципальный отдел МВД России «Осинский»); Антон Косых (Отдел МВД России по Березниковскому городскому округу) Они и еще пятеро, попавших в десятку лучших продолжат борьбу за звание «Народного участкового» в следующем этапе конкурса, который продлится с 7 по 16 октября. Лучший участковый по итогам второго этапа представит Пермской край на всероссийском уровне.

#Полиция#Участковый#Полиция Прикамья#Наролный участковый-2024
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