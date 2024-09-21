Лучший участковый в Пермском крае живет в Добрянке

Posted 21 сентября, 10:18
Published 21 сентября, 10:18
Modified 21 сентября, 10:20
Updated 21 сентября, 10:20
В Пермском крае завершился первый этап ежегодного конкурса «Народный участковый — 2024». Конкурс стартовал 11 сентября, а 20 сентября завершился первый региональный этап конкурса. В отборочном туре приняли участие представители участковых уполномоченных полиции, несущих службу в городских округах, районах и селах Пермского края. Любой желающий мог ознакомиться с анкетами участников и проголосовать за понравившегося полицейского на сайте регионального МВД.
По итогам онлайн-голосования в 5 лучших вошли: Яна Норицына из Отдела МВД России по Добрянскому городскому округу (на фото); Аслан Касымгалиев из Отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу, Андрей Карачин (Межмуниципальный отдел МВД России «Кунгурский»); Татьяна Зайцева (Межмуниципальный отдел МВД России «Осинский»); Антон Косых (Отдел МВД России по Березниковскому городскому округу) Они и еще пятеро, попавших в десятку лучших продолжат борьбу за звание «Народного участкового» в следующем этапе конкурса, который продлится с 7 по 16 октября. Лучший участковый по итогам второго этапа представит Пермской край на всероссийском уровне.