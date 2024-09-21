МЧС предупреждает: Прикамье ждут заморозки и мокрый снег

Posted 21 сентября, 08:34
Published 21 сентября, 08:34
Modified 21 сентября, 08:36
Updated 21 сентября, 08:36
По данным Пермского ЦГМС, 21 сентября ночью прогнозируется дождь, по северо-востоку с мокрым снегом, также порывы ветра до 17 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.