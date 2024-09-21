МЧС предупреждает: Прикамье ждут заморозки и мокрый снег

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.