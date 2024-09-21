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Posted 21 сентября, 08:34

Published 21 сентября, 08:34

Modified 21 сентября, 08:36

Updated 21 сентября, 08:36

Заморозки, дождь со снегом и сильный холодный ветер ожидаются в Прикамье

МЧС предупреждает: Прикамье ждут заморозки и мокрый снег

21 сентября 2024, 08:34
Фото: 1MI

Заморозки, дождь со снегом и сильный холодный ветер ожидаются в Прикамье

Никто не сможет потом сказать, что зима настала неожиданно. И Пермский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, и МЧС по Пермскому краю предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях.

По данным Пермского ЦГМС, 21 сентября ночью прогнозируется дождь, по северо-востоку с мокрым снегом, также порывы ветра до 17 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

#Прогноз погоды#Погода#Заморозки#Неблагоприятные погодные условия
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