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Posted 21 сентября, 11:26

Published 21 сентября, 11:26

Modified 21 сентября, 11:40

Updated 21 сентября, 11:40

Новый ковид ХЕС подбирается и распространяется

Роспотребнадзор рассказал про новый ковид — ХЕС

21 сентября 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney

Новый ковид ХЕС подбирается и распространяется

Сюжет
Ковид
Новый вид коронавирусной инфекции распространяется очень быстро, отмечают специалисты.

Роспотребнадзор мониторит ситуацию с новым вариантом ковида XEC, новый вариант коронавируса. По словам специалистов, этот вариант является комбинацией двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT.

Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

«Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сотрудники ведомства мониторируют ситуацию с новым вариантом COVID-19 — XEC. Мониторинг за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 продолжается на всей территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

XEC был впервые обнаружен в Германии летом этого года, с тех пор выявлен в нескольких странах.

#Ковид#Роспотребнадзор#FLiRT#Коронавирусная инфекция#Симптомы ковида#XEC
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