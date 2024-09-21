Роспотребнадзор рассказал про новый ковид — ХЕС

Posted 21 сентября, 11:26
Published 21 сентября, 11:26
Modified 21 сентября, 11:40
Updated 21 сентября, 11:40
Роспотребнадзор мониторит ситуацию с новым вариантом ковида XEC, новый вариант коронавируса. По словам специалистов, этот вариант является комбинацией двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT.
Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.
«Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сотрудники ведомства мониторируют ситуацию с новым вариантом COVID-19 — XEC. Мониторинг за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 продолжается на всей территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
XEC был впервые обнаружен в Германии летом этого года, с тех пор выявлен в нескольких странах.