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Posted 21 сентября, 12:38

Published 21 сентября, 12:38

Modified 21 сентября, 12:40

Updated 21 сентября, 12:40

Мотосезон в краевом центре завершится огненным шоу

Сегодня байкеры Перми закрывают мотосезон

21 сентября 2024, 12:38
Фото: группы МОТО59

Мотосезон в краевом центре завершится огненным шоу

В Перми мотоциклисты собрались на парковке у ТРЦ «Планета». Обещают яркое шоу.

Организаторы подготовили множество сюрпризов: экстрим-шоу с участием мотоциклов и джипов, выступления кавер-групп «Кипиш мод» и ROCKY 2, а также танцевальные номера и огненное шоу. Гостям предоставят возможность сфотографироваться с мотоциклами и насладиться интерактивными зонами.

В 17:00 началась основная программа: ведущий, диджей, шоу-артисты и музыкальные группы. Окончание программы в 19.30.

Сегодня не только в Перми, но и в других регионах страны мотоклубы закрывают сезон. Многие из них проводят празднично-благотворительное мероприятие — ездят в детские дома, катают детей на мотоциклах, собирают и передают средства в благотворительные фонды.

#Мотоциклы#Мотосезон#Мотоцикл#Мотоклуб#Закрытие мотосезона
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