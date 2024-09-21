Сегодня байкеры Перми закрывают мотосезон

В 17:00 началась основная программа: ведущий, диджей, шоу-артисты и музыкальные группы. Окончание программы в 19.30.



Сегодня не только в Перми, но и в других регионах страны мотоклубы закрывают сезон. Многие из них проводят празднично-благотворительное мероприятие — ездят в детские дома, катают детей на мотоциклах, собирают и передают средства в благотворительные фонды.