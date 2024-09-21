Сегодня в Перми проходит Кросс Нации

Posted 21 сентября, 09:38
Published 21 сентября, 09:38
Modified 21 сентября, 09:40
Updated 21 сентября, 09:40
Как рассказали в министерстве спорта Прикамья, «Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие, одновременно проходящее во всех регионах России. В этом году он посвящен Году семьи, инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому в части программы — семейный забег и эстафета.
В этом году центральный забег проходит на лыжной базе «Динамо» (Самаркандская, 2). Семьи бегут 1 км и эстафету, в том числе дети 2012–2014 года рождения. 1 км предусмотрен для лиц с ОВЗ и инвалидностью (женщины и мужчины).
50 первых финишеров каждого забега ждут сувениры в виде фирменных баффов от Министерства спорта России. В течении всего дня на центральной сцене идут творческие номера и выступления артистов. Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача.