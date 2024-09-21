Сегодня в Перми проходит Кросс Нации

В этом году центральный забег проходит на лыжной базе «Динамо» (Самаркандская, 2). Семьи бегут 1 км и эстафету, в том числе дети 2012–2014 года рождения. 1 км предусмотрен для лиц с ОВЗ и инвалидностью (женщины и мужчины).