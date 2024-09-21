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Posted 21 сентября, 07:39

Published 21 сентября, 07:39

Modified 21 сентября, 07:41

Updated 21 сентября, 07:41

Евгений Сапиро ушел из жизни в возрасте 90 лет

Умер известный советский и российский ученый, политик, общественник Евгений Сапиро

21 сентября 2024, 07:39
Фото: properm.ru

Евгений Сапиро ушел из жизни в возрасте 90 лет

О смерти Евгения Сауловича сообщил сегодня в своем тг-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Евгений Саулович Сапиро родился 29 января 1934 года в городе Мариуполе Донецкой области — советский и российский политик, учёный-экономист, доктор экономических наук, профессор, почётный профессор Пермского университета. В январе 2024 года ему исполнилось 90 лет.

Как отмечает в своем блоге губернатор, с именем Евгения Сапиро тесно связана современная политическая и экономическая история Прикамья, он внес огромный вклад в развитие региона. Евгений Саулович был первым председателем Законодательного собрания Пермской области, представлял Пермскую область в Совете Федерации, стал первым в постсоветской России федеральным министром из Прикамья — возглавлял министерство региональной и национальной политики РФ.

Благодаря ему созданы «Пермское землячество» и «Строгановская премия».

Он не раз давал интервью нашему изданию, да и сам писал журналистские колонки. Например, о 300-летнем юбилее Перми, о приговоре по «кукле Путина», про объединение с Екатеринбургом.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким Евгения Сауловича.

#Политика#Махонин#Путин#Сапиро#Наука#Евгений сапиро#Пермское землячество#Строгановская премия
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