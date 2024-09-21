Умер известный советский и российский ученый, политик, общественник Евгений Сапиро

Posted 21 сентября, 07:39
Published 21 сентября, 07:39
Modified 21 сентября, 07:41
Updated 21 сентября, 07:41
Евгений Саулович Сапиро родился 29 января 1934 года в городе Мариуполе Донецкой области — советский и российский политик, учёный-экономист, доктор экономических наук, профессор, почётный профессор Пермского университета. В январе 2024 года ему исполнилось 90 лет.
Как отмечает в своем блоге губернатор, с именем Евгения Сапиро тесно связана современная политическая и экономическая история Прикамья, он внес огромный вклад в развитие региона. Евгений Саулович был первым председателем Законодательного собрания Пермской области, представлял Пермскую область в Совете Федерации, стал первым в постсоветской России федеральным министром из Прикамья — возглавлял министерство региональной и национальной политики РФ.
Благодаря ему созданы «Пермское землячество» и «Строгановская премия».
Он не раз давал интервью нашему изданию, да и сам писал журналистские колонки. Например, о 300-летнем юбилее Перми, о приговоре по «кукле Путина», про объединение с Екатеринбургом.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким Евгения Сауловича.