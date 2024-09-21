Умер известный советский и российский ученый, политик, общественник Евгений Сапиро

Как отмечает в своем блоге губернатор, с именем Евгения Сапиро тесно связана современная политическая и экономическая история Прикамья, он внес огромный вклад в развитие региона. Евгений Саулович был первым председателем Законодательного собрания Пермской области, представлял Пермскую область в Совете Федерации, стал первым в постсоветской России федеральным министром из Прикамья — возглавлял министерство региональной и национальной политики РФ.