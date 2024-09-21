В Кунгуре Пермского края обнаружена ценная историческая находка

Алексей Губкин — известный чаеторговец, меценат, очень чтим кунгуряками, экскурсоводы любят рассказывать про его жизненный девиз: «каждую копейку с заработанного рубля — отдавать на благотворительность». Скульптура Губкина установлена в Кунгуре, в сквере рядом со зданием музея.



В 1894 году внук Губкина построил над могилой деда Свято-Никольский храм. Найденный фрагмент памятника А. С. Губкину будет установлен в крипте Свято-Никольского храма, расположенной под алтарной частью. Именно здесь, предположительно, и были могилы А. С. Губкина, его супруги и дочери, до постройки храма, сообщается на сайте Иоанно-Предтеченского женского монастыря.