В Кунгуре Пермского края обнаружена ценная историческая находка

Posted 21 сентября, 10:38
Published 21 сентября, 10:38
Modified 21 сентября, 10:40
Updated 21 сентября, 10:40
При демонтаже аварийного здания бывшей компрессорной ИК-30 (располагавшейся на территории монастыря с 1930 по 2014 годы) в бетонном фундаменте были обнаружены несколько фрагментов надгробий от захоронений, которые находились на территории кладбища при Иоанно-Предтеченской церкви.
Одной из ценных находок стал фрагмент памятника действительному статскому советнику, Почетному гражданину города Кунгура Алексею Семеновичу Губкину, который, как известно, был похоронен за Иоанно-Предченской церковью в декабре 1883 года.
Алексей Губкин — известный чаеторговец, меценат, очень чтим кунгуряками, экскурсоводы любят рассказывать про его жизненный девиз: «каждую копейку с заработанного рубля — отдавать на благотворительность». Скульптура Губкина установлена в Кунгуре, в сквере рядом со зданием музея.
В 1894 году внук Губкина построил над могилой деда Свято-Никольский храм. Найденный фрагмент памятника А. С. Губкину будет установлен в крипте Свято-Никольского храма, расположенной под алтарной частью. Именно здесь, предположительно, и были могилы А. С. Губкина, его супруги и дочери, до постройки храма, сообщается на сайте Иоанно-Предтеченского женского монастыря.
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