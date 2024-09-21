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Posted 21 сентября, 05:14

Published 21 сентября, 05:14

Modified 21 сентября, 05:16

Updated 21 сентября, 05:16

В Перми проезд в общественном транспорте будет стоить 40 рублей

В Перми проезд в общественном транспорте будет стоить 40 рублей

21 сентября 2024, 05:14
Фото: properm.ru
Власти Перми представили предложения по изменению тарифа на проезд в общественном транспорте. Конечно, в сторону роста.

Стоимость разовой поездки с апреля 2025 года составит 40 рублей. Ранее планировалось, что в 2025 году цена поездки составит 39 рублей, и только в 2026 году — 40 рублей.

Также будут проиндексированы и цены на проездные, доступны, напомним, проездные на 40 поездок, 15 дней, месяц, квартал и год.
При этом, в мэрии Перми предлагают снизить стоимость проездного для школьников 5-11 классов на 30% — с 1110 рублей до 777 рублей.

В Гортрансе объясняют рост тарифа ростом цен на топливо, запчасти, а также необходимостью индексации зарплат водителям общественного транспорта.

В течение этого года проезд подорожал в территориях края, на 5 рублей в Березниках, на  5 рублей в Красновишерске.

#Пермь#Автобусы#Цена на проезд#Рост тарифа в общественном транспорте#Рост цены на проездной
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