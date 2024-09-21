В Перми проезд в общественном транспорте будет стоить 40 рублей

Posted 21 сентября, 05:14
Published 21 сентября, 05:14
Modified 21 сентября, 05:16
Updated 21 сентября, 05:16
Стоимость разовой поездки с апреля 2025 года составит 40 рублей. Ранее планировалось, что в 2025 году цена поездки составит 39 рублей, и только в 2026 году — 40 рублей.
Также будут проиндексированы и цены на проездные, доступны, напомним, проездные на 40 поездок, 15 дней, месяц, квартал и год.
При этом, в мэрии Перми предлагают снизить стоимость проездного для школьников 5-11 классов на 30% — с 1110 рублей до 777 рублей.
В Гортрансе объясняют рост тарифа ростом цен на топливо, запчасти, а также необходимостью индексации зарплат водителям общественного транспорта.
В течение этого года проезд подорожал в территориях края, на 5 рублей в Березниках, на 5 рублей в Красновишерске.