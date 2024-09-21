В Перми проезд в общественном транспорте будет стоить 40 рублей

Также будут проиндексированы и цены на проездные, доступны, напомним, проездные на 40 поездок, 15 дней, месяц, квартал и год.

При этом, в мэрии Перми предлагают снизить стоимость проездного для школьников 5-11 классов на 30% — с 1110 рублей до 777 рублей.