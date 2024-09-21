В Пермском крае больница не расплатилась с подрядчиками и поставщиками

10 млн рублей должно было медучреждение своим контрагентам

Прокуратура Октябрьского района Пермского края проверила соблюдение законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности — подрядчики и поставщики местной больницы пожаловались на то, что медучреждение с ними не расплатилось.