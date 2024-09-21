В Пермском крае больница не расплатилась с подрядчиками и поставщиками

Posted 21 сентября, 06:20
Published 21 сентября, 06:20
Modified 21 сентября, 06:22
Updated 21 сентября, 06:22
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Октябрьская центральная районная больница» не оплатила предпринимателям ряд исполненных контрактов на общую сумму свыше 10 млн. рублей. Прокуратура района информацию подтвердила, факты неоплаты установила.
По итогам проверки прокурором главному врачу медицинского учреждения внесено представление, которое удовлетворено. Виновное должностное лицо также привлечено к ответственности, оштрафовано за нарушение сроков и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для государственных нужд.
Задолженность частично погашена, подрядчикам выплачено около 6 млн рублей. Полное устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.