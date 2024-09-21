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Posted 21 сентября, 08:13

Published 21 сентября, 08:13

Modified 21 сентября, 08:14

Updated 21 сентября, 08:14

Сотрудник МЧС заметил пожар и вынес мужчину из огня

В Прикамье сотрудник МЧС в свой выходной спас человека на пожаре

21 сентября 2024, 08:13
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС РФ по Пермскому краю

Сотрудник МЧС заметил пожар и вынес мужчину из огня

Пожар произошел в Чусовском городском округе, пожарные подразделения прибыли по вызову к частному дому, объятому огнем.

Сообщение о пожаре в деревне Сергинцы поступило 20 сентября вечером, к месту вызова отправились 16 человек личного состава и 6 единиц техники.

Когда приехало первое подразделение, горела круша дома, огнем были охвачены надворные постройки. Площадь пожара составила 90 квадратных метров.

На пожаре был спасен мужчина — пострадавшему повезло, он был вынесен на свежий воздух начальником караула 106 пожарной части. В этот день у сотрудника МЧС был выходной. Погибших на пожаре нет.

Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

#Пожар#Мчс#Спасение человека на пожаре
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