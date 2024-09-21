В Прикамье сотрудник МЧС в свой выходной спас человека на пожаре

Posted 21 сентября, 08:13
Published 21 сентября, 08:13
Modified 21 сентября, 08:14
Updated 21 сентября, 08:14
Сообщение о пожаре в деревне Сергинцы поступило 20 сентября вечером, к месту вызова отправились 16 человек личного состава и 6 единиц техники.
Когда приехало первое подразделение, горела круша дома, огнем были охвачены надворные постройки. Площадь пожара составила 90 квадратных метров.
На пожаре был спасен мужчина — пострадавшему повезло, он был вынесен на свежий воздух начальником караула 106 пожарной части. В этот день у сотрудника МЧС был выходной. Погибших на пожаре нет.
Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.