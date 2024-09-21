В Прикамье женщина пыталась убить однокурсницу, нанеся ей множественные удары ножом

Posted 21 сентября, 13:18
Published 21 сентября, 13:18
Modified 21 сентября, 13:20
Updated 21 сентября, 13:20
В Чусовом следователи задержали по подозрению в покушении на убийство местную жительницу. По данным следствия, 20 сентября 2024 года между подозреваемой и ее однокурсницей произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры злоумышленница достала из сумки нож и нанесла им потерпевшей несколько ударов в область грудной клетки, лица и конечностей.
Умереть потерпевшей не дали врачи, они оказали своевременную квалифицированную помощь.
В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления — нож, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.