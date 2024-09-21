В Прикамье женщина пыталась убить однокурсницу, нанеся ей множественные удары ножом

В Чусовом следователи задержали по подозрению в покушении на убийство местную жительницу. По данным следствия, 20 сентября 2024 года между подозреваемой и ее однокурсницей произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры злоумышленница достала из сумки нож и нанесла им потерпевшей несколько ударов в область грудной клетки, лица и конечностей.