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Posted 21 сентября, 13:18

Published 21 сентября, 13:18

Modified 21 сентября, 13:20

Updated 21 сентября, 13:20

Подозреваемая задержана «по горячим следам»

В Прикамье женщина пыталась убить однокурсницу, нанеся ей множественные удары ножом

21 сентября 2024, 13:18
Фото: properm.ru

Подозреваемая задержана «по горячим следам»

В городе Чусовой Пермского края местная жительница задержана по подозрению в покушении на убийство.

В Чусовом следователи задержали по подозрению в покушении на убийство местную жительницу. По данным следствия, 20 сентября 2024 года между подозреваемой и ее однокурсницей произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры злоумышленница достала из сумки нож и нанесла им потерпевшей несколько ударов в область грудной клетки, лица и конечностей.

Умереть потерпевшей не дали врачи, они оказали своевременную квалифицированную помощь.

В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления — нож, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

#Убийство#Покушение на убийство
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