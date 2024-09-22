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Posted 22 сентября, 07:29

Published 22 сентября, 07:29

Modified 22 сентября, 07:31

Updated 22 сентября, 07:31

В Пермском крае неподалеку от Осинового озера в дерево врезалась «Лада Гранта»

Есть пострадавший. В Прикамье около Осинового озера в дерево врезалась «Лада Гранта»

22 сентября 2024, 07:29
Фото: Поисково-спасательная служба КМО

В Пермском крае неподалеку от Осинового озера в дерево врезалась «Лада Гранта»

Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Вчера вечером, 21 сентября, на подъезде к Осиновому озеру в Кунгурском муниципальном округе (КМО) в ходе ДТП пострадал 41-летний мужчина. Сообщение об инциденте поступило на телефон Поисково-спасательной службы КМО в 20:57–22:30.

На место происшествия выехали экстренные службы. Выяснилось, что автомобиль «Лада Гранта» врезался в дерево. Спасатели провели стабилизацию автомобиля. Пострадавший был передан бригаде скорой помощи.

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#Авария#Скорая помощь#Прикамье#Экстренные службы#Пострадавший#Поисково-спасательная служба#Кунгурский муниципальный округ
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