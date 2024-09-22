Есть пострадавший. В Прикамье около Осинового озера в дерево врезалась «Лада Гранта»

Вчера вечером, 21 сентября, на подъезде к Осиновому озеру в Кунгурском муниципальном округе (КМО) в ходе ДТП пострадал 41-летний мужчина. Сообщение об инциденте поступило на телефон Поисково-спасательной службы КМО в 20:57–22:30.