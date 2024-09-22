Летом пермяки женились в два раза чаще, чем разводились

Posted 22 сентября, 04:49
Published 22 сентября, 04:49
Modified 22 сентября, 04:51
Updated 22 сентября, 04:51
С июня по август 2024 года в Прикамье зарегистрировали брак 5 843 пары. Это более чем в два раза больше количества разводов за этот же отчетный период — 2723. Об этом сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на краевой комитет ЗАГСа.
Больше всего свадеб состоялось в пятницу 16 августа, узами брака связали себя 224 пары. Самым популярным днем для разводов стало 17 июня, в этот день развелись 77 пар.
Более 3 тыс. свадеб состоялось летом в Перми, чаще всего жители краевой столицы женились в Мотовилихинском районе — 857 раз. На территории остальной части региона по количеству свадеб лидерами стали Березниковский (344 брака), Соликамский (225) и Кунгурский (217) округа.
За восемь месяцев текущего года пермяки заключали союз на 7% реже, а расторгали — на 8%.