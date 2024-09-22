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Posted 22 сентября, 04:49

Published 22 сентября, 04:49

Modified 22 сентября, 04:51

Updated 22 сентября, 04:51

В Пермском крае с июня по август свадеб было в два раза больше, чем разводов

Летом пермяки женились в два раза чаще, чем разводились

22 сентября 2024, 04:49
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае с июня по август свадеб было в два раза больше, чем разводов

За три месяца в регионе свой брак зарегистрировали 5 843 пары.

С июня по август 2024 года в Прикамье зарегистрировали брак 5 843 пары. Это более чем в два раза больше количества разводов за этот же отчетный период — 2723. Об этом сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на краевой комитет ЗАГСа.

Больше всего свадеб состоялось в пятницу 16 августа, узами брака связали себя 224 пары. Самым популярным днем для разводов стало 17 июня, в этот день развелись 77 пар.

Более 3 тыс. свадеб состоялось летом в Перми, чаще всего жители краевой столицы женились в Мотовилихинском районе — 857 раз. На территории остальной части региона по количеству свадеб лидерами стали Березниковский (344 брака), Соликамский (225) и Кунгурский (217) округа.

За восемь месяцев текущего года пермяки заключали союз на 7% реже, а расторгали — на 8%.

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#Пермь#Статистика#Свадьбы#Свадьба#Брак#Развод#Прикамье#Мотовилихинский район#Кунгурский округ#Березниковский округ
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