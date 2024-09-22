Летом пермяки женились в два раза чаще, чем разводились

С июня по август 2024 года в Прикамье зарегистрировали брак 5 843 пары. Это более чем в два раза больше количества разводов за этот же отчетный период — 2723. Об этом сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на краевой комитет ЗАГСа.