МЧС предупреждает об опасном метеорологическом явлении в Прикамье с 23 по 26 сентября

В связи с прогнозируемыми порывами ветра лучше не находиться в этот период рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленных конструкциями, а также избегать парковки личного транспорта вблизи них. Автомобилистам следует придерживаться скоростного режима, осуществляя движение с учетом дорожного полотна.