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Posted 22 сентября, 08:57

Published 22 сентября, 08:57

Modified 22 сентября, 08:59

Updated 22 сентября, 08:59

В Пермском крае ночью с 23 по 26 сентября ожидаются заморозки

МЧС предупреждает об опасном метеорологическом явлении в Прикамье с 23 по 26 сентября

22 сентября 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае ночью с 23 по 26 сентября ожидаются заморозки

Из-за этого в регионе возрастает риск возникновения техногенных пожаров.

Ночью с 23 по 26 сентября в Пермском крае ожидаются заморозки. Днем 23 сентября порывы ветра в регионе могут достигнуть 18 м/с, предупреждает региональное МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.

Из-за похолодания в Прикамье увеличивается вероятность возникновения пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования и нагревательных устройств. Ведомство настоятельно рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра лучше не находиться в этот период рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленных конструкциями, а также избегать парковки личного транспорта вблизи них. Автомобилистам следует придерживаться скоростного режима, осуществляя движение с учетом дорожного полотна.

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