МЧС предупреждает об опасном метеорологическом явлении в Прикамье с 23 по 26 сентября

Posted 22 сентября, 08:57
Published 22 сентября, 08:57
Modified 22 сентября, 08:59
Updated 22 сентября, 08:59
Ночью с 23 по 26 сентября в Пермском крае ожидаются заморозки. Днем 23 сентября порывы ветра в регионе могут достигнуть 18 м/с, предупреждает региональное МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.
Из-за похолодания в Прикамье увеличивается вероятность возникновения пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования и нагревательных устройств. Ведомство настоятельно рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности.
В связи с прогнозируемыми порывами ветра лучше не находиться в этот период рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленных конструкциями, а также избегать парковки личного транспорта вблизи них. Автомобилистам следует придерживаться скоростного режима, осуществляя движение с учетом дорожного полотна.