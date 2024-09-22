Пермякам обещают к 2027 году зарплату почти в 120 тысяч рублей. К чему это приведет?

Posted 22 сентября, 08:04
Published 22 сентября, 08:04
Modified 26 сентября, 07:55
Updated 26 сентября, 07:55
Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, к 2027 году среднемесячная номинальная заработная плата россиян составит 119 296 рублей. В 2024 году номинальная заработная плата возрастет на 17,9% по сравнению с прошлым годом и достигнет 88 285 рублей, в 2025 году — 99 952 рублей (+13,2%), а в 2026 году — 110 169 рублей (+10,2%).
Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова объяснила Properm.ru, что это значит для экономики.
«Как и у медали, у данного явления есть две стороны. Первая, положительная — то, что рост заработных плат говорит о росте российской экономики и ее успешной адаптации к
изменившимся условиям. Компании показывают отличные темпы выручки
(обрабатывающие производства, ИТ-сектор, сельское хозяйство в лидерах по темпам
роста благодаря госзаказам и импортозамещению), наблюдается рост заработных плат. Это все говорит о рекордном снижении безработицы. Но какова логика этого явления? Это означает то, что компании в борьбе за кадры готовы повышать заработные платы, чтобы стать более привлекательными для соискателей.
К негативным же факторам можно отнести, как ни странно, те же, которые мы отнесли к
положительным. Дефицит квалифицированных кадров, к сожалению, будет и дальше
подстегивать рост зарплат — предприятия в стремлении найти лучшие кадры будет
повышать заработную плату. А рост производства будет подгонять инфляцию.
Для замедления темпов следует ожидать смены стратегии работодателя с гонки за рублем
к другим мерам привлечения сотрудников — обучение, организацию досуга, занятия
спортом, и другие, нематериальные меры поддержки.
По прогнозам аналитиков Центробанка, реальный рост с учетом инфляции заработных плат составит чуть более 7%. Повышение покупательской способности населения приведет к дальнейшему плавному росту цен на товары и услуги в условиях некоторого сохраняющегося дефицита».
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