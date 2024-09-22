Пермякам обещают к 2027 году зарплату почти в 120 тысяч рублей. К чему это приведет?

«Как и у медали, у данного явления есть две стороны. Первая, положительная — то, что рост заработных плат говорит о росте российской экономики и ее успешной адаптации к

изменившимся условиям. Компании показывают отличные темпы выручки

(обрабатывающие производства, ИТ-сектор, сельское хозяйство в лидерах по темпам

роста благодаря госзаказам и импортозамещению), наблюдается рост заработных плат. Это все говорит о рекордном снижении безработицы. Но какова логика этого явления? Это означает то, что компании в борьбе за кадры готовы повышать заработные платы, чтобы стать более привлекательными для соискателей.