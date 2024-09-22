Стало известно, за что будут судить бывшего начальника ИК-10 в Чусовом

Posted 22 сентября, 10:10
Published 22 сентября, 10:10
Modified 22 сентября, 10:12
Updated 22 сентября, 10:12
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника исправительного учреждения, обвиняемого в растрате, официально сообщили в минувшую пятницу в региональном следственном управлении. Как стало известно от информированных источников журналисту Properm.ru, речь идет о бывшем начальнике ИК-10 Константине Макидоне. Официально эти данные подтвердить или опровергнуть не удалось.
Как сообщили в СКР, экс-начальника колонии обвинили в растрате в особо крупном размере, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, Макидон при соучастии пособников в течение 2022 года в интересах третьих лиц организовал и контролировал в исправительном учреждении безучетное производство изделий и пиломатериалов из древесины указанного учреждения, которые в последующем были переданы иным лицам в качестве дара. Преступными действиями обвиняемого совершена растрата имущества учреждения на сумму более 2 млн. рублей. В отношении соучастников уголовные дела находятся в отдельном производстве.
Константин Макидон был уволен в феврале 2023 года на фоне нескольких конфликтов на территории пенитенциарного учреждения. Так, осенью 2021 года после жалобы осужденных ИК-10 в деревне Всесвятская Чусовского района проверили сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Заключенные пожаловались на неотправку из ИК жалоб в адрес надзорных инстанций, неоказание медицинской помощи, пропажу личных вещей, низкую зарплату, некачественное обеспечение вещевым имуществом, высказали несогласие с применяемыми взысканиями.
В судебной картотеке есть информация о том, что в 2020 году Макидон был оштрафован за неисполнение пенсионного законодательства мировым судьей в Чусовом. В 2021 году суд оштрафовал начальника колонии за умышленное неисполнение требований Кизеловского спецпрокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Прокуратура потребовала от начальника ИК-10 незамедлительно сообщать обо всех происшествиях, имевших место в учреждении по средствам факсимальной и сотовой связи, в том числе о совершении членовредительства осужденными.
Ранее стало известно, что еще 17 апреля 2021 года трое осужденных ИК-10 ГУФСИН по Пермскому краю вогнали гвозди в грудную клетку. Видео с обращением заключенных утекло в соцсети. А в октябре 2021 года в колонии погиб осужденный.
Константин Макидон руководил ИК-10 в поселке Всехсвятское под Чусовым с июля 2020 года по 5 февраля 2023 года. До этого в 2017 году несколько месяцев в статусе и. о. он возглавлял ФКУ ОИК-19 ОУХД в Кушмангорте, позднее учреждение было расформировано.
В 2023 году было возбуждено несколько уголовных дел в отношении руководителей колоний. 20 марта 2024 года Мотовилихинский районный суд отправил в СИЗО подполковника внутренней службы Дмитрия Ассанова — начальника колонии ИК-29. Он является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. В тот же период стало известно, что по подозрению в получении взятки был задержан начальник колонии ИК-37 Илья Асламов. Вместе с ним 18 марта был задержан и бизнесмен Олег Попов, ему вменяется ст. 291.1 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Заседание по избранию меры пресечения подозреваемым состоится сегодня в Свердловском районном суде. Позднее был задержан заместитель Асламова Андрей Шварев, его также обвиняют в получении взяток.