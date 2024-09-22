Стало известно, за что будут судить бывшего начальника ИК-10 в Чусовом

В 2023 году было возбуждено несколько уголовных дел в отношении руководителей колоний. 20 марта 2024 года Мотовилихинский районный суд отправил в СИЗО подполковника внутренней службы Дмитрия Ассанова — начальника колонии ИК-29. Он является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. В тот же период стало известно, что по подозрению в получении взятки был задержан начальник колонии ИК-37 Илья Асламов. Вместе с ним 18 марта был задержан и бизнесмен Олег Попов, ему вменяется ст. 291.1 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Заседание по избранию меры пресечения подозреваемым состоится сегодня в Свердловском районном суде. Позднее был задержан заместитель Асламова Андрей Шварев, его также обвиняют в получении взяток.