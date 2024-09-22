Умер сыгравший в сериале «Моя прекрасная няня» актёр Владимир Моргунов

Актер известен своей ролью в сериале «Моя прекрасная няня», а также в фильмах «Дом кувырком» и «Наша Russia. Яйца судьбы» и сериалах «Дорогая Маша Березина» и «Кто в доме хозяин?». Работал в московском театре «У Никитских ворот».