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Posted 22 сентября, 09:43

Published 22 сентября, 09:43

Modified 22 сентября, 09:55

Updated 22 сентября, 09:55

Умер сыгравший в сериале «Моя прекрасная няня» актёр Владимир Моргунов

Умер сыгравший в сериале «Моя прекрасная няня» актёр Владимир Моргунов

22 сентября 2024, 09:43
Фото: VK Владимир Моргунов
Прощание с артистом состоялось 18 сентября.

В возрасте 43 лет умер российский актер Владимир Моргунов. С мужчиной простились 18 сентября в местной часовне города Малоярославец Калужской области, информация об этом появилась на личной странице артиста во ВКонтакте.

По данным портала «Кино-театр.ру», Моргунов ушел из жизни 16 сентября. Родился Моргунов 20 декабря 1980 года, получил актерское образование в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).

Актер известен своей ролью в сериале «Моя прекрасная няня», а также в фильмах «Дом кувырком» и «Наша Russia. Яйца судьбы» и сериалах «Дорогая Маша Березина» и «Кто в доме хозяин?». Работал в московском театре «У Никитских ворот».

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