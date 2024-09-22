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Posted 22 сентября, 11:29

Published 22 сентября, 11:29

Modified 23 сентября, 04:37

Updated 23 сентября, 04:37

В жестком ДТП на пермской трассе пострадали трое детей и двое взрослых

В ДТП на трассе в Прикамье пострадали пять человек

22 сентября 2024, 11:29
Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В жестком ДТП на пермской трассе пострадали трое детей и двое взрослых

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Вчера, 21 сентября около 17:20, на автодороге Кукуштан-Чайковский произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

Предварительно, на 247 км трассы в районе автобусной остановки «Лесозавод» 76-летний водитель автомобиля «Нива» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Гранта» под управлением 44-летнего водителя.

В результате аварии пострадал водитель «Гранты», ему назначили амбулаторное лечение. Трое несовершеннолетних пассажиров, а также 41-летняя женщина-пассажир этой же машины попали в больницу.

Проводится проверка.

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