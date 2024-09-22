В ДТП на трассе в Прикамье пострадали пять человек

Posted 22 сентября, 11:29
Published 22 сентября, 11:29
Modified 23 сентября, 04:37
Updated 23 сентября, 04:37
Вчера, 21 сентября около 17:20, на автодороге Кукуштан-Чайковский произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.
Предварительно, на 247 км трассы в районе автобусной остановки «Лесозавод» 76-летний водитель автомобиля «Нива» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Гранта» под управлением 44-летнего водителя.
В результате аварии пострадал водитель «Гранты», ему назначили амбулаторное лечение. Трое несовершеннолетних пассажиров, а также 41-летняя женщина-пассажир этой же машины попали в больницу.
Проводится проверка.