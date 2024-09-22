В Перми насмерть сбили 76-летнего пенсионера

Posted 22 сентября, 08:35
Published 22 сентября, 08:35
Modified 22 сентября, 08:37
Updated 22 сентября, 08:37
Вчера, 21 сентября около 23:35, в Перми произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Со стороны Бульвара Гагарина в направлении ул. Чкалова двигался автомобиль «Haval» под управлением 35-летнего водителя, который в районе ул. Старцева, 69, сбил 76-летнего пенсионера. Предварительно, мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
Проводится проверка.