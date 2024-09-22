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Posted 22 сентября, 08:35

Published 22 сентября, 08:35

Modified 22 сентября, 08:37

Updated 22 сентября, 08:37

В Перми водитель автомобиля Haval насмерть сбил 76-летнего пенсионера

В Перми насмерть сбили 76-летнего пенсионера

22 сентября 2024, 08:35
Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В Перми водитель автомобиля Haval насмерть сбил 76-летнего пенсионера

По факту инцидента проводится проверка.

Вчера, 21 сентября около 23:35, в Перми произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Со стороны Бульвара Гагарина в направлении ул. Чкалова двигался автомобиль «Haval» под управлением 35-летнего водителя, который в районе ул. Старцева, 69, сбил 76-летнего пенсионера. Предварительно, мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Проводится проверка.

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