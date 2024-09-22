В Перми насмерть сбили 76-летнего пенсионера

Со стороны Бульвара Гагарина в направлении ул. Чкалова двигался автомобиль «Haval» под управлением 35-летнего водителя, который в районе ул. Старцева, 69, сбил 76-летнего пенсионера. Предварительно, мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.