В Перми откроется передвижная выставка об императрице Марии Александровне

Posted 22 сентября, 06:35
Published 22 сентября, 06:35
Modified 22 сентября, 06:37
Updated 22 сентября, 06:37
В Перми и Ливадии откроется передвижная выставка об императрице Марии Александровне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) Анну Громову.
Памятник в честь императрицы и ее младших сыновей великих князей Российских Сергея и Павла открылся вчера, 21 сентября, в поселке Ильинском-Усово Московской области. Освящен объект был архиепископом Одинцовским и Красногорским Фомой (Мосоловым Николаем).
«Сегодня премьера этой передвижной выставки. Она через неделю откроется в Ливадии. Затем она будет экспонироваться в Перми», — рассказала Громова на открытии памятника. Также, в этот день была представлена стендовая выставка «Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия».
Имя императрицы связано с созданием Российского общества Красного Креста в 1867 году. Кроме того, Мария Александровна занималась покровительством системы благотворительных учреждений.