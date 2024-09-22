В Перми откроется передвижная выставка об императрице Марии Александровне

«Сегодня премьера этой передвижной выставки. Она через неделю откроется в Ливадии. Затем она будет экспонироваться в Перми», — рассказала Громова на открытии памятника. Также, в этот день была представлена стендовая выставка «Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия».