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Posted 22 сентября, 06:35

Published 22 сентября, 06:35

Modified 22 сентября, 06:37

Updated 22 сентября, 06:37

Памятник об императрице Марии Александровне могут открыть в Ливадии и Перми

В Перми откроется передвижная выставка об императрице Марии Александровне

22 сентября 2024, 06:35
Фото: Правительство Московской области

Памятник об императрице Марии Александровне могут открыть в Ливадии и Перми

Памятник в честь императрицы открылся в субботу в Подмосковье.

В Перми и Ливадии откроется передвижная выставка об императрице Марии Александровне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) Анну Громову.

Памятник в честь императрицы и ее младших сыновей великих князей Российских Сергея и Павла открылся вчера, 21 сентября, в поселке Ильинском-Усово Московской области. Освящен объект был архиепископом Одинцовским и Красногорским Фомой (Мосоловым Николаем).

«Сегодня премьера этой передвижной выставки. Она через неделю откроется в Ливадии. Затем она будет экспонироваться в Перми», — рассказала Громова на открытии памятника. Также, в этот день была представлена стендовая выставка «Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия».

Имя императрицы связано с созданием Российского общества Красного Креста в 1867 году. Кроме того, Мария Александровна занималась покровительством системы благотворительных учреждений.

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#Пермь#Памятник#Благотворительность#Милосердие#Московская область#Мария Александровна#Российское общество Красного Креста#Великие князья Сергей и Павел
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