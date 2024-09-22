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Posted 22 сентября, 11:22

Published 22 сентября, 11:22

Modified 23 сентября, 04:40

Updated 23 сентября, 04:40

В Перми на Парковом установят зону для возведения крытого футбольного манежа

В Перми планируют установить зону для строительства крытого футбольного манежа

22 сентября 2024, 11:22
Фото: 1MI

В Перми на Парковом установят зону для возведения крытого футбольного манежа

Сдать объект планируется в 2028 году.

Комиссия по землепользованию и застройке согласовала предложение администрации Перми об установлении специальной зоны для строительства крытого футбольного манежа на ул. Подлесной, 39а. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Работы будут проводиться компанией «Инвест-Ф». Объем инвестиций оценивается в 80 млн. рублей. Срок сдачи объекта — 2028 год. Ранее проект был представлен на заседании городского совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата.

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#Пермь#Застройка#Инвестиции#Футбольный манеж#Землепользование
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