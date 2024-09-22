В Перми планируют установить зону для строительства крытого футбольного манежа

Posted 22 сентября, 11:22
Published 22 сентября, 11:22
Modified 23 сентября, 04:40
Updated 23 сентября, 04:40
Комиссия по землепользованию и застройке согласовала предложение администрации Перми об установлении специальной зоны для строительства крытого футбольного манежа на ул. Подлесной, 39а. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
Работы будут проводиться компанией «Инвест-Ф». Объем инвестиций оценивается в 80 млн. рублей. Срок сдачи объекта — 2028 год. Ранее проект был представлен на заседании городского совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата.