В пермском вузе раскрыли, из-за чего в России может возникнуть нехватка автозапчастей

Posted 22 сентября, 12:30
Published 22 сентября, 12:30
Modified 26 сентября, 12:13
Updated 26 сентября, 12:13
В 2025 году в России может возникнуть дефицит автозапчастей. Об этом сообщает «Газета.RU» со ссылкой на кандидата экономических наук Евгению Жукову. По ее словам, трудности из-за этого могут появиться у собственников европейских, корейских и японских автомобилей.
Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова отметила, что дефицит запчастей испытывает каждый третий официальный автосервис последние 2-2,5 года. Также каждый третий такой сервис сталкивается с поддельными запчастями. Дефицит связан с уходом с рынка крупных производителей и поставщиков и со сложностью оперативно наладить импортозамещение. Рост цен на имеющиеся на рынке изделий связан как раз-таки с этим.
Для избавления от подделок на рынке необходимо внедрение цифровой маркировки, а это не может не увеличить стоимость товара. Также, ввоз запчастей по параллельному импорту увеличивает стоимость и срок поставки. Как такового острого дефицита эксперты не ожидают, а вот увеличения цен и сроков поставки ждать, безусловно, стоит.
Кроме этого, Стародумова также сообщила о возможном дефиците вейпов в 2025 году. Опасение нехватки на рынке устройств для испарения курительных жидкостей связано с проектом закона, полностью запрещающего продажу устройств и жидкостей для них. Однако потребители и продавцы опасаются того, что данный законопроект уведет рынок устройств и жидкостей в «серую зону», будет процветать незаконный оборот, а также появление на рынке некачественных и опасных жидкостей.
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