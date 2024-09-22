В пермском вузе раскрыли, из-за чего в России может возникнуть нехватка автозапчастей

Кроме этого, Стародумова также сообщила о возможном дефиците вейпов в 2025 году. Опасение нехватки на рынке устройств для испарения курительных жидкостей связано с проектом закона, полностью запрещающего продажу устройств и жидкостей для них. Однако потребители и продавцы опасаются того, что данный законопроект уведет рынок устройств и жидкостей в «серую зону», будет процветать незаконный оборот, а также появление на рынке некачественных и опасных жидкостей.