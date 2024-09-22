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Posted 22 сентября, 05:35

Published 22 сентября, 05:35

Modified 22 сентября, 05:37

Updated 22 сентября, 05:37

В Перми 20 сентября прошло массовое задержание граждан в Кировском районе

В Закамске 20 сентября прошли массовые задержания граждан

22 сентября 2024, 05:35
Фото: VK «Подслушано Закамск»

В Перми 20 сентября прошло массовое задержание граждан в Кировском районе

По сообщению полиции, проводились оперативные профилактические мероприятия.

Вечером 20 сентября на улицах Закамска в Перми прошло массовое задержание. В ходе оперативных мероприятий на ул. Ласьвинская Кировского района работали сотрудники ОМОН, ГБР, Росгвардии, ДПС и МВД, сообщается в посте сообщества во ВКонтакте «Подслушано Закамск».

Автор публикации в социальной сети указывает, что мужчин «упаковали за наркоту и нелегальную миграцию». Кроме того, этим же вечером в сети появилось видео из кафе «Пиво&мясо» на Маршала Рыбалко, 106, в котором росгвардейцы задерживали людей для проверки регистрации.

Изданию «59.ру» в полиции пояснили, что в это время в Закамске проводились оперативные профилактические мероприятия. Подробности не уточняются.

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#Пермь#Задержание#Наркотики#Регистрация#Росгвардия#Нелегальная миграция#ГБР
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