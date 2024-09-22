В Закамске 20 сентября прошли массовые задержания граждан

Posted 22 сентября, 05:35
Published 22 сентября, 05:35
Modified 22 сентября, 05:37
Updated 22 сентября, 05:37
Вечером 20 сентября на улицах Закамска в Перми прошло массовое задержание. В ходе оперативных мероприятий на ул. Ласьвинская Кировского района работали сотрудники ОМОН, ГБР, Росгвардии, ДПС и МВД, сообщается в посте сообщества во ВКонтакте «Подслушано Закамск».
Автор публикации в социальной сети указывает, что мужчин «упаковали за наркоту и нелегальную миграцию». Кроме того, этим же вечером в сети появилось видео из кафе «Пиво&мясо» на Маршала Рыбалко, 106, в котором росгвардейцы задерживали людей для проверки регистрации.
Изданию «59.ру» в полиции пояснили, что в это время в Закамске проводились оперативные профилактические мероприятия. Подробности не уточняются.