В Закамске 20 сентября прошли массовые задержания граждан

Автор публикации в социальной сети указывает, что мужчин «упаковали за наркоту и нелегальную миграцию». Кроме того, этим же вечером в сети появилось видео из кафе «Пиво&мясо» на Маршала Рыбалко, 106, в котором росгвардейцы задерживали людей для проверки регистрации.