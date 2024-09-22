За лето загородные дома в Прикамье подорожали на 2%

Posted 22 сентября, 08:20
Published 22 сентября, 08:20
Modified 22 сентября, 08:22
Updated 22 сентября, 08:22
Средняя цена на загородные дома в Пермском крае за лето 2024 года возросла на 2%. Стоимость такого дома составляет в настоящий момент 3,8 млн рублей. Об итогах лета на рынке недвижимости сообщили эксперты «Циан. Аналитики».
Основными факторами подорожания дач стали рост цен на строительные материалы, дефицит рабочей силы, быстрые темпы продаж недорогих лотов, снижение метражей продаваемых домов, частичная переориентация спроса на земельные участки и временное смещение интереса на рынок городского жилья. При этом в Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае, увеличение цен, наоборот, прекратилось. Хотя рынок загородной недвижимости в этих регионах довольно-таки развит.
Наибольший рост цен на рынке загородной недвижимости зафиксирован в Ингушетии, Челябинской, Ивановской и Смоленской областях — на 10-12% за 3 месяца, а наибольшее снижение — в Архангельской и Мурманской областях (10-11%). Летом текущего спрос на дачи снизился по сравнению с предыдущим годом. Количество просмотров объявлений на сайте cian.ru упали на четверть по сравнению с прошлым годом и приблизились к уровню лета 2022 года.