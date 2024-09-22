За лето загородные дома в Прикамье подорожали на 2%

Наибольший рост цен на рынке загородной недвижимости зафиксирован в Ингушетии, Челябинской, Ивановской и Смоленской областях — на 10-12% за 3 месяца, а наибольшее снижение — в Архангельской и Мурманской областях (10-11%). Летом текущего спрос на дачи снизился по сравнению с предыдущим годом. Количество просмотров объявлений на сайте cian.ru упали на четверть по сравнению с прошлым годом и приблизились к уровню лета 2022 года.