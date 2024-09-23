Бистро русской кухни «Матрёшка» появится в пермском аэропорту

«Матрёшка» входит в новосибирский ресторанный альянс DNK Food, в который включены 17 ресторанных брендов и 40 ресторанов. В пермском аэропорту альянсу принадлежат кофейня Cafetino, рестораны Italiano и «Хамовники», а также бар «Волковская пивоварня». Кроме того, заведения DNK Food открыты в аэропортах Челябинска, Екатеринбурга, Самары, Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы (Домодедово) и других.