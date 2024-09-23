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Posted 23 сентября, 06:51

Published 23 сентября, 06:51

Modified 23 сентября, 12:11

Updated 23 сентября, 12:11

Бистро федеральной сети «Матрёшка» откроется в аэропорту Перми

Бистро русской кухни «Матрёшка» появится в пермском аэропорту

23 сентября 2024, 06:51
Фото: официальный сайт альянса DNK Food

Бистро федеральной сети «Матрёшка» откроется в аэропорту Перми

Сюжет
Аэропорт
Точная дата открытия пока не анонсирована.

В международном аэропорту «Пермь» откроется бистро русской кухни «Матрёшка». Основной акцент в меню сделан на картофеле с разнообразными начинками — фирменная, оливье, с селедкой. Кроме того, представлены закуски, супы, шаурма, бутерброды и салаты, обращает внимание ИА «Текст». Точная дата открытия пока не анонсирована.

«Матрёшка» входит в новосибирский ресторанный альянс DNK Food, в который включены 17 ресторанных брендов и 40 ресторанов. В пермском аэропорту альянсу принадлежат кофейня Cafetino, рестораны Italiano и «Хамовники», а также бар «Волковская пивоварня». Кроме того, заведения DNK Food открыты в аэропортах Челябинска, Екатеринбурга, Самары, Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы (Домодедово) и других.

Ранее харчевня «Длинный нос» открылась в Перми на месте грузинского ресторана «Никала Пиросмани».

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Общепит#Аэропорт пермь#Ресторан
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