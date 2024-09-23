Что делать, если перевел деньги не туда? Рассказали пермские эксперты

Отправили другу деньги, а он их не получил. Оказалось, что при переводе вы ошиблись в реквизитах и сделали перевод незнакомому человеку. Бывает и наоборот — на ваш счет кто-то прислал круглую сумму, а вы не знаете за что и от кого эти средства. Что делать в таких случаях и можно ли вернуть ошибочный перевод, рассказали корреспонденту Properm.ru в специалисты Банка России по Пермскому краю и юристы.