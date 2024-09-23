Что делать, если перевел деньги не туда? Рассказали пермские эксперты

Posted 23 сентября, 09:32
Published 23 сентября, 09:32
Modified 23 сентября, 09:34
Updated 23 сентября, 09:34
Отправили другу деньги, а он их не получил. Оказалось, что при переводе вы ошиблись в реквизитах и сделали перевод незнакомому человеку. Бывает и наоборот — на ваш счет кто-то прислал круглую сумму, а вы не знаете за что и от кого эти средства. Что делать в таких случаях и можно ли вернуть ошибочный перевод, рассказали корреспонденту Properm.ru в специалисты Банка России по Пермскому краю и юристы.
Вернуть эти деньги можно, но сложно. Как только деньги поступили на счет другого человека или компании, банк не сможет их оттуда забрать. Можно попытаться связаться с получателем и убедить его вернуть вам переведенную сумму добровольно. Если же он не согласится, можно подать на него в суд. По Гражданскому кодексу ошибочное получение чужих денег считается необоснованным обогащением.
Это мгновенный платеж, и его нельзя отозвать через банк. Поэтому позвоните или напишите человеку, по номеру которого перевели деньги. Сообщите, что сделали ему перевод по ошибке и попросите вернуть эту сумму. Предложите проверить счет, чтобы он точно понимал, что вы не мошенник. Если попали на честного и совестливого гражданина, есть шанс, что он войдет в ваше положение и быстро вернет деньги.
Обратитесь в свой банк, объясните ситуацию и спросите, что можно сделать в этой ситуации. В каждом банке есть свои правила возврата ошибочных платежей, и менеджер расскажет вам о них. Обычно банк переводит деньги в течение нескольких часов. Если вы свяжетесь с банком, пока он еще не успел провести платеж, операцию можно будет отменить. Если вы указали несуществующие реквизиты, платеж вообще не будет совершен либо деньги автоматически вернутся на ваш счет.
Если же деньги уже ушли на чужой счет, нужно будет прийти в банк и написать заявление о возврате платежа, сделанного по ошибке. Возможно, банк поможет их вернуть. Но надо понимать, что банк не обязан этого делать.
Если предыдущие способы не сработали, а сумма для вас значительная, можете подать иск в суд. Это потребует вашего времени и денег, но, если вы твердо намерены добиться справедливости, стоит попробовать. В суд нужно будет представить убедительные доказательства того, что деньги вы отправили именно по ошибке.
В свою очередь получатель денег должен будет представить доказательства, что имел право получить от вас эту сумму — например, за услуги. Если таких подтверждений не будет, а ваши аргументы окажутся убедительными, то суд обяжет получателя вернуть вам деньги.
Ранее стала известна история о пермячке, отправившей 60 тыс. рублей незнакомому человеку. Однако последний не хотел возвращать деньги добровольно, однако женщине получилось отсудить указанную сумму. Ошибка в переводе возникла при сканировании карты в приложении банка. Для того, чтобы связаться с владельцем карты, она несколько раз переводила ему небольшие суммы денег и просила в комментариях к переводам вернуть деньги. В конечном счете, женщина обратилась в суд.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что между истцом и ответчиком договорных отношений не было. Поэтому переведенные жительницей Прикамья средства на счет ответчика являются для него неосновательным обогащением. Суд обязал вернуть женщине 60 тыс. рублей, возместить услуги адвоката в размере 10 тыс. рублей и вернуть 2 тыс. рублей за госпошлину.
По закону получение этих денег считается необоснованным обогащением. И хотя никакого наказания за это не предусмотрено, нужно иметь в виду, что владелец денег может в любой момент подать на вас в суд. Поэтому лучше сразу вернуть полученную сумму.
Мошенники научились подделывать номера банка в СМС-сообщениях. Для начала нужно удостовериться, точно ли деньги пришли на счет. Проверить баланс счета и посмотреть последние переводы можно через онлайн-банк или мобильное приложение банка.
Обычно поддельное СМС-сообщение о зачислении денег — лишь начало действий мошенников. После этого они звонят, представляются сотрудниками банка и сообщают, что «по карте проводится подозрительная операция». Или уведомляют о «техническом сбое в системе банка» и предлагают «перепроверить реквизиты». На самом деле под этим предлогом мошенники выманивают секретные данные — CVV/CVC-код с обратной стороны карты или коды из СМС.
Если «сотрудник банка» требует коды или пароли, торопит и запугивает, это верный признак мошенничества. Положите трубку и самостоятельно наберите номер банка — он указан на обратной стороне вашей карты и на официальном сайте банка.
По словам адвоката, патентного поверенного, управляющего партнера Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Романа Ахметова, обращение в банк необходимо для фиксации факта ошибочного перевода с вашей стороны для последующего обращения в суд или правоохранительные органы.
Нужно помнить, что в настоящее время широко распространились случаи, когда разного рода мошенники могут убедить осуществить перевод, в том числе и в поддержку различных экстремистских организаций или недружественных стран, в связи с чем в дальнейшем придется доказывать добросовестность ваших действий.
«Факт обращения в банк об ошибочном переводе подтвердит, что осуществляя перевод, Вы действовали не умышленно. Если же вы стали жертвой телефонных мошенников, то рекомендую параллельно с обращением в банк сразу же обращаться в полицию с заявлением о совершении преступления», — говорит Ахметов.