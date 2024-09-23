Девушка из Куеды проиграла чужой миллион в онлайн-казино

В апреле 2023 года потерпевшая сказала дочери, чтобы та вернула денежные средства, но она ее просьбу не выполнила, пояснив, что нужно внести некоторую сумму, чтобы произвести перечисления. Тогда женщина сама пришла в банк. Там жертве обмана пояснили, что на ее имя открытых счетов нет и не было. Мать вновь обратилась к родственнице и потребовала вернуть сбережения, однако, ничего не добилась. Осознав, что компенсацию дочь не вернет, гражданка обратилась в полицию.