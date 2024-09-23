Девушка из Куеды проиграла чужой миллион в онлайн-казино

Posted 23 сентября, 05:21
Published 23 сентября, 05:21
Modified 23 сентября, 06:45
Updated 23 сентября, 06:45
Куединский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы. Она признана виновной растрате, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В октябре 2022 года потерпевшая получила в наследство квартиру. Жилплощадь признали аварийной, а новой владелице выплатили компенсацию. Часть этой суммы в размере 999 тыс. рублей дочь заявительницы с ее разрешения перевела на свой счет, якобы для открытия вклада под проценты. Однако девушка, получив в распоряжение деньги, решила испытать удачу в онлайн-казино. За два с половиной месяца злоумышленница потратила почти миллион.
В апреле 2023 года потерпевшая сказала дочери, чтобы та вернула денежные средства, но она ее просьбу не выполнила, пояснив, что нужно внести некоторую сумму, чтобы произвести перечисления. Тогда женщина сама пришла в банк. Там жертве обмана пояснили, что на ее имя открытых счетов нет и не было. Мать вновь обратилась к родственнице и потребовала вернуть сбережения, однако, ничего не добилась. Осознав, что компенсацию дочь не вернет, гражданка обратилась в полицию.
В период предварительного следствия злоумышленница компенсировала материи 300 тыс. рублей.
Девушка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Суд назначил осужденной наказание в виде штрафа и обязал возместить оставшуюся часть причиненного ущерба в размере 699 тыс. рублей.
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