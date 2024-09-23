Кикшеринговые сервисы проиграли суд Пермской городской думе

Posted 23 сентября, 13:36
Published 23 сентября, 13:36
Modified 23 сентября, 13:38
Updated 23 сентября, 13:38
Сегодня в Пермском краевом суде состоялось судебное заседание по иску кикшеринговых сервисов ООО «ВУШ» (Whoosh) и ООО «ЮрентБайк.ру» (Urent) к Пермской городской думе. Суд полностью отказал кикшеринговым сервисам в удовлетворении иска, сообщает «Вкурсе.ру».
Весной депутаты гордумы внесли изменения в правила благоустройства Перми, предусматривающие запрет на парковку электросамокатов в центре города.
Истцы оспаривали пункты городских правил благоустройства, полагая, что Пермская дума превысила свои полномочия, так как правила благоустройства, согласно 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ряду других федеральных норм, не могут регулировать правила дорожного движения.
Так, сервис кикшеринга Urent заявлял, что ограничения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Перми приносят неудобства горожанам, которые предпочитают использовать электросамокаты в качестве транспорта.
«Нашу позицию поддерживают городская и краевая прокуратуры, а также жители города, для которых электросамокат — в первую очередь, средство передвижения. По данным „Юрент“, более 80% поездок в Перми совершаются по транспортному сценарию — люди добираются на них от дома до работы, до спортзала, до остановок общественного транспорта. В прошлом сезоне электросамокаты активно использовались в центральной части города на фоне плотного потока автомобилей в часы пик», — говорилось в заявлении пресс-службы сервиса.
По данным компании, число пользователей сервисов кикшеринга в Перми превышает 200 тыс. человек, не считая собственников частных электросамокатов.
В апреле текущего года сервисы кикшеринга прекратили работу в Перми. В марте городская Дума внесла изменения в правила благоустройства и поддержала идею чиновников о запрете размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в центре и на 38 улицах во всех районах Перми. «Юрент» работал с учетом ограничений, однако самокаты эвакуировали с мест, где ограничения на парковку не действовали, и отправили на штрафстоянку.