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Posted 23 сентября, 13:36

Published 23 сентября, 13:36

Modified 23 сентября, 13:38

Updated 23 сентября, 13:38

Whoosh и Urent проиграли иск к Пермской городской думе.

Кикшеринговые сервисы проиграли суд Пермской городской думе

23 сентября 2024, 13:36

Whoosh и Urent проиграли иск к Пермской городской думе.

Самокатные прокатчики пытались добиться отмены запрета на парковку электросамокатов в центре города.

Сегодня в Пермском краевом суде состоялось судебное заседание по иску кикшеринговых сервисов ООО «ВУШ» (Whoosh) и ООО «ЮрентБайк.ру» (Urent) к Пермской городской думе. Суд полностью отказал кикшеринговым сервисам в удовлетворении иска, сообщает «Вкурсе.ру».

Весной депутаты гордумы внесли изменения в правила благоустройства Перми, предусматривающие запрет на парковку электросамокатов в центре города.

Истцы оспаривали пункты городских правил благоустройства, полагая, что Пермская дума превысила свои полномочия, так как правила благоустройства, согласно 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ряду других федеральных норм, не могут регулировать правила дорожного движения.

Так, сервис кикшеринга Urent заявлял, что ограничения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Перми приносят неудобства горожанам, которые предпочитают использовать электросамокаты в качестве транспорта.

«Нашу позицию поддерживают городская и краевая прокуратуры, а также жители города, для которых электросамокат — в первую очередь, средство передвижения. По данным „Юрент“, более 80% поездок в Перми совершаются по транспортному сценарию — люди добираются на них от дома до работы, до спортзала, до остановок общественного транспорта. В прошлом сезоне электросамокаты активно использовались в центральной части города на фоне плотного потока автомобилей в часы пик», — говорилось в заявлении пресс-службы сервиса.

По данным компании, число пользователей сервисов кикшеринга в Перми превышает 200 тыс. человек, не считая собственников частных электросамокатов.

В апреле текущего года сервисы кикшеринга прекратили работу в Перми. В марте городская Дума внесла изменения в правила благоустройства и поддержала идею чиновников о запрете размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в центре и на 38 улицах во всех районах Перми. «Юрент» работал с учетом ограничений, однако самокаты эвакуировали с мест, где ограничения на парковку не действовали, и отправили на штрафстоянку.

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#Суд#Пермь#Транспорт#Самокаты#Шеринговый самокат
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