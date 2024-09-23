Кикшеринговые сервисы проиграли суд Пермской городской думе

«Нашу позицию поддерживают городская и краевая прокуратуры, а также жители города, для которых электросамокат — в первую очередь, средство передвижения. По данным „Юрент“, более 80% поездок в Перми совершаются по транспортному сценарию — люди добираются на них от дома до работы, до спортзала, до остановок общественного транспорта. В прошлом сезоне электросамокаты активно использовались в центральной части города на фоне плотного потока автомобилей в часы пик», — говорилось в заявлении пресс-службы сервиса.