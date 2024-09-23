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Posted 23 сентября, 04:19

Published 23 сентября, 04:19

Modified 23 сентября, 04:21

Updated 23 сентября, 04:21

Пермский ХК «Молот» побеждает «Югру» со счетом 0:1

«Молот» побеждает «Югру» на выезде в Ханты-Мансийске

23 сентября 2024, 04:19
Фото: ВХЛ

Пермский ХК «Молот» побеждает «Югру» со счетом 0:1

Героем матча стал голкипер «молотобойцев» Егор Горшков.

ХК «Молот» одержал победу в выездном матче, который проходил в рамках регулярного чемпионата ВХЛ в Ханты-Мансийске с ХК «Югра». «Молотобойцы» одержали победу со счётом 0:1.

Гол на 27-й минуте забил Павел Щербаков после ассиста Арсения Ерохина. Заброшенная шайба и 37 сейвов Егора Горшкова помогли «Молоту» одержать первую «сухую» победу в сезоне.

В заключительном матче выездной серии наша команда сыграет с тюменским «Рубином». Игра пройдет 24 сентября, начало матча в 19:00 по пермскому времени.

В Перми с 8 по 12 октября впервые состоится международный турнир юных хоккеистов «Золотая шайба». В нем примут участие команды из России, Казахстана и Беларуси, сообщают в краевом Минспорта.

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