«Молот» побеждает «Югру» на выезде в Ханты-Мансийске

Posted 23 сентября, 04:19
Published 23 сентября, 04:19
Modified 23 сентября, 04:21
Updated 23 сентября, 04:21
ХК «Молот» одержал победу в выездном матче, который проходил в рамках регулярного чемпионата ВХЛ в Ханты-Мансийске с ХК «Югра». «Молотобойцы» одержали победу со счётом 0:1.
Гол на 27-й минуте забил Павел Щербаков после ассиста Арсения Ерохина. Заброшенная шайба и 37 сейвов Егора Горшкова помогли «Молоту» одержать первую «сухую» победу в сезоне.
В заключительном матче выездной серии наша команда сыграет с тюменским «Рубином». Игра пройдет 24 сентября, начало матча в 19:00 по пермскому времени.
В Перми с 8 по 12 октября впервые состоится международный турнир юных хоккеистов «Золотая шайба». В нем примут участие команды из России, Казахстана и Беларуси, сообщают в краевом Минспорта.