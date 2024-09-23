На ночь на участке трассы М-7 «Волга» откроют реверсивное движение транспорта

В Пермском крае на ночь введут реверсивное движение транспорта на автодороге М-7 «Волга». С 23:00 26 сентября до 6:00 27 сентября ограничения затронут участок, где ведется капитальный ремонт моста через реку Сырка. Реверсивное движение будет регулировать светофор.