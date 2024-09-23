На ночь на участке трассы М-7 «Волга» откроют реверсивное движение транспорта

Posted 23 сентября, 11:29
Published 23 сентября, 11:29
Modified 23 сентября, 11:31
Updated 23 сентября, 11:31
В Пермском крае на ночь введут реверсивное движение транспорта на автодороге М-7 «Волга». С 23:00 26 сентября до 6:00 27 сентября ограничения затронут участок, где ведется капитальный ремонт моста через реку Сырка. Реверсивное движение будет регулировать светофор.
Как рассказали в ФКУ «Упрдор „Прикамье“», ограничение вводится из-за работ по обустройству временного объезда моста с участком дороги. В пресс-службе краевого министерства транспорта просят водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать поездки.
Ранее власти Кунгура приняли решение на полтора года закрыть мост через реку Ирень. Рабочие займутся капитальным ремонтом сооружения.