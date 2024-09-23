properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 11:29

Published 23 сентября, 11:29

Modified 23 сентября, 11:31

Updated 23 сентября, 11:31

На участке трассы М-7 «Волга» в ночь на 27 сентября изменится движение

На ночь на участке трассы М-7 «Волга» откроют реверсивное движение транспорта

23 сентября 2024, 11:29
Фото: 1MI

На участке трассы М-7 «Волга» в ночь на 27 сентября изменится движение

Водителей просят заранее планировать поездки.

В Пермском крае на ночь введут реверсивное движение транспорта на автодороге М-7 «Волга». С 23:00 26 сентября до 6:00 27 сентября ограничения затронут участок, где ведется капитальный ремонт моста через реку Сырка. Реверсивное движение будет регулировать светофор.

Как рассказали в ФКУ «Упрдор „Прикамье“», ограничение вводится из-за работ по обустройству временного объезда моста с участком дороги. В пресс-службе краевого министерства транспорта просят водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать поездки.

Ранее власти Кунгура приняли решение на полтора года закрыть мост через реку Ирень. Рабочие займутся капитальным ремонтом сооружения.

Читайте также:
Для водителей на пять суток закрыли часть улицы Сергея Есенина в ПермиДо конца сентября закрыли участок одной из улиц в центре ПермиЧасть Компроса в районе ДК Солдатова закроют для водителей в эту субботу. Схема
#Авто#Общество#Пермь#Ограничение движения
Подпишитесь
Популярное