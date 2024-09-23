Осталась дочь. В ходе СВО погиб уроженец Бардымского округа Альмир Шарипов

Posted 23 сентября, 03:10
Published 23 сентября, 03:10
Modified 23 сентября, 04:35
Updated 23 сентября, 04:35
В ходе СВО на Украине погиб 29-летний уроженец Бардымского муниципального округа Альмир Шарипов. Об этом сообщил глава муниципалитета Халиль Алапанов на личной странице во ВКонтакте.
Альмир Шарипов родился 5 мая 1995 года в селе Барда. После окончания Бардымской средней школы №2 поступил в профессиональное училище. Погиб мужчина 10 сентября во время выполнения боевого задания. У него осталась дочь.
«Скорбим вместе с его родными и близкими!», — выразил соболезнования Алапанов.