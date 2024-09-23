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Posted 23 сентября, 03:10

Published 23 сентября, 03:10

Modified 23 сентября, 04:35

Updated 23 сентября, 04:35

В Прикамье простились с погибшим на СВО 29-летним Альмиром Шариповым из Барды

Осталась дочь. В ходе СВО погиб уроженец Бардымского округа Альмир Шарипов

23 сентября 2024, 03:10
Фото: 1MI / VK Халиль Алапанов

В Прикамье простились с погибшим на СВО 29-летним Альмиром Шариповым из Барды

Мужчина погиб 10 сентября.

В ходе СВО на Украине погиб 29-летний уроженец Бардымского муниципального округа Альмир Шарипов. Об этом сообщил глава муниципалитета Халиль Алапанов на личной странице во ВКонтакте.

Альмир Шарипов родился 5 мая 1995 года в селе Барда. После окончания Бардымской средней школы №2 поступил в профессиональное училище. Погиб мужчина 10 сентября во время выполнения боевого задания. У него осталась дочь.

«Скорбим вместе с его родными и близкими!», — выразил соболезнования Алапанов.

Фото: VK Халиль Алапанов
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