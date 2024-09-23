Паллиативные пациенты стали получать лечебное питание за счет бюджета Пермского края

Posted 23 сентября, 12:46
Published 23 сентября, 12:46
Modified 23 сентября, 12:48
Updated 23 сентября, 12:48
Пермский край стал одним из первых регионов России, где взрослые паллиативные пациенты начали получать бесплатное лечебное питание. К числу таких пациентов относятся люди с зондом или гастростомой и определенными диагнозами, ветераны боевых действий и другие пациенты, которым лечебное питание назначено по жизненным показаниям. Раньше эта мера поддержки в Прикамье была доступна только несовершеннолетним паллиативным больным.
Как рассказали в пресс-службе правительства Пермского края, в среднем годовой запас лечебного питания стоит немалых средств. Многие из паллиативных пациентов не могут употреблять обычную пищу и в итоге имеют сильный недобор в весе. Специалисты регионального Минздрава собрали данные по Прикамью и создали алгоритм адресного обеспечения таких жителей лечебным питанием. Регион взял на себя дополнительные обязательства по снабжению пациентов, находящихся в краевом реестре паллиативных больных, за счет бюджета Пермского края. В текущем году на лечебное питание для взрослых и несовершеннолетних паллиативных пациентов из средств региона выделено 104 млн рублей.
Чтобы паллиативному больному получить необходимое питание за счет бюджета, нужно заключение врачебной комиссии из поликлиники по месту жительства. На основании медицинского документа лечащий врач выпишет рецепт на питание, которое можно будет получать в аптеке.