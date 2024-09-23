Паллиативные пациенты стали получать лечебное питание за счет бюджета Пермского края

Как рассказали в пресс-службе правительства Пермского края, в среднем годовой запас лечебного питания стоит немалых средств. Многие из паллиативных пациентов не могут употреблять обычную пищу и в итоге имеют сильный недобор в весе. Специалисты регионального Минздрава собрали данные по Прикамью и создали алгоритм адресного обеспечения таких жителей лечебным питанием. Регион взял на себя дополнительные обязательства по снабжению пациентов, находящихся в краевом реестре паллиативных больных, за счет бюджета Пермского края. В текущем году на лечебное питание для взрослых и несовершеннолетних паллиативных пациентов из средств региона выделено 104 млн рублей.