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Posted 23 сентября, 04:17

Published 23 сентября, 04:17

Modified 23 сентября, 04:26

Updated 23 сентября, 04:26

«Парма» на выезде 22 сентября уступила победу «Автодору»

«Парма» проиграла в первом матче нового сезона Единой Лиги ВТБ

23 сентября 2024, 04:17
Фото: vk.com/parmabasket

«Парма» на выезде 22 сентября уступила победу «Автодору»

Сюжет
Парма
Следующий матч состоится в эту среду.

Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл на выезде в Саратове. Вчера, 22 сентября, команда встретилась с саратовским «Автодором». Матч окончился со счетом 59:67.

Самыми результативными в составе «Пармы» стали Алекс Хэмилтон (15 очков, четыре подбора, четыре передачи и шесть перехватов), Ройс Хэмм (14 очков и пять подборов) и Александр Захаров (10 очков и шесть подборов).

Евгений Пашутин, главный тренер БК «Парма»:

— К сожалению, неправильные решения в нападении не позволили сохранить ровный счет до конца. Мы должны стремиться к той игре, которую показывали защитники в третьей и четвертой четверти. Следующие игры будут еще сложнее, поэтому мы должны внимательно готовиться и понимать, что все игры на выезде будут такими.

Следующая игра будет выездной — пермяки встретятся в Нижнем Новгороде с «Пари НН» в эту среду, 25 сентября. В конце августа «Парма» проиграла сборной России в финале Fonbet Кубка Дружбы.

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