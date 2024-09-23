«Парма» проиграла в первом матче нового сезона Единой Лиги ВТБ

Posted 23 сентября, 04:17
Published 23 сентября, 04:17
Modified 23 сентября, 04:26
Updated 23 сентября, 04:26
Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл на выезде в Саратове. Вчера, 22 сентября, команда встретилась с саратовским «Автодором». Матч окончился со счетом 59:67.
Самыми результативными в составе «Пармы» стали Алекс Хэмилтон (15 очков, четыре подбора, четыре передачи и шесть перехватов), Ройс Хэмм (14 очков и пять подборов) и Александр Захаров (10 очков и шесть подборов).
Евгений Пашутин, главный тренер БК «Парма»:
— К сожалению, неправильные решения в нападении не позволили сохранить ровный счет до конца. Мы должны стремиться к той игре, которую показывали защитники в третьей и четвертой четверти. Следующие игры будут еще сложнее, поэтому мы должны внимательно готовиться и понимать, что все игры на выезде будут такими.
Следующая игра будет выездной — пермяки встретятся в Нижнем Новгороде с «Пари НН» в эту среду, 25 сентября. В конце августа «Парма» проиграла сборной России в финале Fonbet Кубка Дружбы.