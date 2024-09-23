Пермская художественная галерея покупает мебель за 3,5 миллиона рублей

Posted 23 сентября 2024, 10:43
Published 23 сентября 2024, 10:43
Modified 23 сентября 2024, 10:48
Updated 23 сентября 2024, 10:48
ГБУК «Пермская государственная художественная галерея» объявило конкурс на поставку оборудования и мебели для объекта строительства. Стоимость контракта составила 3,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
С 25 ноября по 6 декабря 2024 года подрядчик должен привезти и собрать 60 единиц товара, в том числе складские металлические стеллажи, столы, тумбы для инструментов и верстаки.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 сентября. Итоги торгов будут подведены 30 сентября.