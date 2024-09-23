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Posted 23 сентября, 10:43

Published 23 сентября, 10:43

Modified 23 сентября, 10:48

Updated 23 сентября, 10:48

Пермская художественная галерея покупает мебель за 3,5 миллиона рублей

Пермская художественная галерея покупает мебель за 3,5 миллиона рублей

23 сентября 2024, 10:43
Фото: properm.ru
Сюжет
Госзакупки
Товар должен быть доставлен в галерею до 6 декабря.

ГБУК «Пермская государственная художественная галерея» объявило конкурс на поставку оборудования и мебели для объекта строительства. Стоимость контракта составила 3,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

С 25 ноября по 6 декабря 2024 года подрядчик должен привезти и собрать 60 единиц товара, в том числе складские металлические стеллажи, столы, тумбы для инструментов и верстаки.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 сентября. Итоги торгов будут подведены 30 сентября.

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