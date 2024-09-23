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Posted 23 сентября, 07:48

Published 23 сентября, 07:48

Modified 23 сентября, 07:50

Updated 23 сентября, 07:50

Пермяки смогут пожениться в красивую дату в арт-резиденции

Пермяки смогут пожениться в красивую дату в необычной локации

23 сентября 2024, 07:48
Фото: vk.com/zags59

Пермяки смогут пожениться в красивую дату в арт-резиденции

Сюжет
Праздник
Записаться на регистрацию можно только на личном приеме.

В городском управлении ЗАГС предлагают зарегистрировать брак на выездной площадке Пермской арт-резиденции. Возможность провести торжественную церемонию дается молодоженам в красивую дату — 24.10.2024 года. Для регистрации брака на этой площадке необходимо подать заявление на личном приеме в Свердловском отделе управления ЗАГС (Комсомольский проспект, 69).

Пермская арт-резиденция — это постоянно действующее место для художников, музыкантов, деятелей современного творчества. Здесь проводятся творческие лаборатории, образовательные программы и организуются выставки художников. Уточнить информацию о возможности проведения церемонии бракосочетания можно в управлении ЗАГС по телефону 210-12-28 и в Свердловском отделе управления ЗАГС (телефоны: 241-11-90; 241-03-26; 241-37-77).

Ранее сотрудники ЗАГС поделились, что пермяки не боятся регистрировать браки в «несчастливую» по известному поверью дату — пятницу, 13-е.

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#Общество#Пермь#Праздник#Загс#Брак#Арт-резиденция#Регистрация брака
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