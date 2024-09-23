Пермяки смогут пожениться в красивую дату в необычной локации

Пермская арт-резиденция — это постоянно действующее место для художников, музыкантов, деятелей современного творчества. Здесь проводятся творческие лаборатории, образовательные программы и организуются выставки художников. Уточнить информацию о возможности проведения церемонии бракосочетания можно в управлении ЗАГС по телефону 210-12-28 и в Свердловском отделе управления ЗАГС (телефоны: 241-11-90; 241-03-26; 241-37-77).