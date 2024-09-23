«ПМУ» провел спортивный праздник в подшефной школе

«Уралхим» уделяет большое внимание развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни в регионах присутствия: выступает генеральным партнером масштабных спортивных мероприятий, поддерживает федерации по разным видам спорта, помогает сотрудникам достигать новых спортивных результатов, проводя спартакиады между подразделениями предприятий. Например, в филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ ежегодная заводская спартакиада проходит по 16 видам спорта. С актуальными вакансиями в филиале „ПМУ“ АО „ОХК „Уралхим“ можно познакомиться по ссылке.