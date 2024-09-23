«ПМУ» провел спортивный праздник в подшефной школе

Posted 23 сентября, 11:12
Published 23 сентября, 11:12
Modified 23 сентября, 11:14
Updated 23 сентября, 11:14
Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ совместно с преподавателями подшефной школы №132 организовал для учащихся мероприятие „Будь здоров с „Уралхимом!“. В спортивном празднике приняли участие пять сборных по 20 школьников 5-11 классов.
Команды сравнили свои силы в шести видах спорта: броски в баскетбольное кольцо, командные прыжки на скакалке, дартс, командный прыжок с места, пробитие пенальти и комбинированная эстафета. Победители и все участники получили призы с символикой «Уралхима».
Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:
— Мы провели этот спортивный праздник, чтобы в игровой форме показать школьникам пользу здорового образа жизни, в том числе для успешного трудоустройства в будущем. «Уралхим» как работодатель заинтересован в том, чтобы сотрудники были полны энергии, умели работать в команде и были настроены на достижение целей.
«Уралхим» уделяет большое внимание развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни в регионах присутствия: выступает генеральным партнером масштабных спортивных мероприятий, поддерживает федерации по разным видам спорта, помогает сотрудникам достигать новых спортивных результатов, проводя спартакиады между подразделениями предприятий. Например, в филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ ежегодная заводская спартакиада проходит по 16 видам спорта. С актуальными вакансиями в филиале „ПМУ“ АО „ОХК „Уралхим“ можно познакомиться по ссылке.