«Пытались пролезть через дыры в заборе». Юные пермяки не могли попасть на уроки

Posted 23 сентября, 09:20
Published 23 сентября, 09:20
Modified 23 сентября, 09:24
Updated 23 сентября, 09:24
Сегодня утром, 23 сентября, около 500 учеников и их родителей не могли попасть в здание школы №84 «Дуплекс» в Перми. Как сообщил читатель Properm.ru, причиной стала забастовка сотрудников охраны, которые требовали повышения размера оплаты труда и заблокировали все входы.
По словам подписчика, дети пытались пролезть на территорию школы через дыры в заборе. Родители ругали забастовщиков и учителей. Однако позже ученики первого класса разблокировали калитку с противоположной стороны, и все попали в школу через технический вход школьной столовой. Читатель утверждает, что руководство школы пока не комментировало произошедшее и не объяснило родителям, что случилось.
В городском департаменте образования пояснили Properm.ru, что сотрудник охраны, который должен был заступить на смену сегодня утром, опоздал на работу по личным причинам. Он прибыл на смену в 8:30, дети зашли в здание школы также в 8:30.
Инцидент не повлиял на учебный процесс, уроки проведены в штатном режиме. Администрация школы написала претензию в частное охранное предприятие, чтобы в отношении сотрудника были приняты меры.