«Пытались пролезть через дыры в заборе». Юные пермяки не могли попасть на уроки

По словам подписчика, дети пытались пролезть на территорию школы через дыры в заборе. Родители ругали забастовщиков и учителей. Однако позже ученики первого класса разблокировали калитку с противоположной стороны, и все попали в школу через технический вход школьной столовой. Читатель утверждает, что руководство школы пока не комментировало произошедшее и не объяснило родителям, что случилось.