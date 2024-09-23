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Posted 23 сентября, 09:20

Published 23 сентября, 09:20

Modified 23 сентября, 09:24

Updated 23 сентября, 09:24

Ученики пермской школы «Дуплекс» не могли попасть на уроки

«Пытались пролезть через дыры в заборе». Юные пермяки не могли попасть на уроки

23 сентября 2024, 09:20
Фото: скриншоты видео, предоставленного читателем Properm.ru

Ученики пермской школы «Дуплекс» не могли попасть на уроки

Сюжет
Школа
В департаменте образования рассказали о причине.

Сегодня утром, 23 сентября, около 500 учеников и их родителей не могли попасть в здание школы №84 «Дуплекс» в Перми. Как сообщил читатель Properm.ru, причиной стала забастовка сотрудников охраны, которые требовали повышения размера оплаты труда и заблокировали все входы.

По словам подписчика, дети пытались пролезть на территорию школы через дыры в заборе. Родители ругали забастовщиков и учителей. Однако позже ученики первого класса разблокировали калитку с противоположной стороны, и все попали в школу через технический вход школьной столовой. Читатель утверждает, что руководство школы пока не комментировало произошедшее и не объяснило родителям, что случилось.

В городском департаменте образования пояснили Properm.ru, что сотрудник охраны, который должен был заступить на смену сегодня утром, опоздал на работу по личным причинам. Он прибыл на смену в 8:30, дети зашли в здание школы также в 8:30.

Инцидент не повлиял на учебный процесс, уроки проведены в штатном режиме. Администрация школы написала претензию в частное охранное предприятие, чтобы в отношении сотрудника были приняты меры.

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