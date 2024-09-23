Самым холодным днем месяца в Прикамье будет 23 сентября

Posted 23 сентября, 04:01
Published 23 сентября, 04:01
Modified 23 сентября, 04:34
Updated 23 сентября, 04:34
Самым холодным днем месяца в Прикамье может стать 23 сентября. Особенно сильно похолодание затронет север края — температурный фон не поднимется выше +5…+6°С из-за плотной облачности днем. На южной части региона возможны прояснения, поэтому будет теплее, температура воздуха поднимется до +8…+10°С, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
Ранее сообщалось, что уже во второй половине недели прогнозируется потепление до +20°С. Будет ли долгим второй заток тепла, не уточняется.