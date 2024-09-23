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Posted 23 сентября, 04:01

Published 23 сентября, 04:01

Modified 23 сентября, 04:34

Updated 23 сентября, 04:34

В Пермском крае самым холодным днем месяца станет 23 сентября

Самым холодным днем месяца в Прикамье будет 23 сентября

23 сентября 2024, 04:01
Фото: properm.ru

В Пермском крае самым холодным днем месяца станет 23 сентября

Потепление в регионе ожидается во второй половине недели.

Самым холодным днем месяца в Прикамье может стать 23 сентября. Особенно сильно похолодание затронет север края — температурный фон не поднимется выше +5…+6°С из-за плотной облачности днем. На южной части региона возможны прояснения, поэтому будет теплее, температура воздуха поднимется до +8…+10°С, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Ранее сообщалось, что уже во второй половине недели прогнозируется потепление до +20°С. Будет ли долгим второй заток тепла, не уточняется.

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