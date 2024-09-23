Сезон активности клещей продолжается. В каких территориях Прикамья они нападают чаще

С начала сезона к врачам с жалобами на присасывание клещей обратилось 27 тыс. 423 человека, в том числе 4 тыс. 683 ребенка. Чаще всего за помощью обращались жители Добрянского, Ильинского, Карагайского, Пермского и других округов. Лабораторные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что в 44,9% случаев паразиты были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 3,4% — моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,7% случаев — клещевым вирусным энцефалитом, а в 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.