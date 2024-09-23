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Posted 23 сентября, 05:32

Published 23 сентября, 05:32

Modified 23 сентября, 05:34

Updated 23 сентября, 05:34

В Прикамье за сезон от клещей пострадали более 27 тысяч жителей

Сезон активности клещей продолжается. В каких территориях Прикамья они нападают чаще

23 сентября 2024, 05:32
Фото: Изображение Midjourney

В Прикамье за сезон от клещей пострадали более 27 тысяч жителей

Чаще всего, паукообразные инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом.

Активность клещей в Прикамье продолжается. За прошлую неделю за медицинской помощью обратились 269 человек, в том числе 57 детей, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Статистика приведена на четверг, 19 сентября.

С начала сезона к врачам с жалобами на присасывание клещей обратилось 27 тыс. 423 человека, в том числе 4 тыс. 683 ребенка. Чаще всего за помощью обращались жители Добрянского, Ильинского, Карагайского, Пермского и других округов. Лабораторные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что в 44,9% случаев паразиты были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 3,4% — моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,7% случаев — клещевым вирусным энцефалитом, а в 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

В конце мая главный эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков обращал внимание на рост числа жалоб на присасывание клещей.

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#Общество#Регион#Пермь#Клещи#Роспотребнадзор#Клещевой энцефалит#Иксодовый клещевой боррелиоз
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