Тепло вернется в конце сентября. Какая погода ожидает жителей Прикамья на этой неделе

В ночь на среду прогнозируются заморозки на большей части Пермского края до 0…-4˚, первый заморозок возможен и в Перми. Днем на западе региона потеплеет до +12…+14˚, на востоке не выше +8…+10˚, в Перми до +12˚. В ночь на 26 сентября заморозки ожидаются на востоке и юге Прикамья, в остальных районах будет +1…+6˚. Днем будет тепло до +13…+18˚, а на северо-западе до +20˚. В Перми к вечеру прогнозируется до +17˚.