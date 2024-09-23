Тепло вернется в конце сентября. Какая погода ожидает жителей Прикамья на этой неделе

Posted 23 сентября, 05:02
Published 23 сентября, 05:02
Modified 23 сентября, 05:04
Updated 23 сентября, 05:04
Средняя температура воздуха за неделю с 23 по 29 сентября на большей части Пермского края прогнозируется выше нормы. Исключением окажутся южные районы региона — там она будет близка к норме.
Понедельник — это самый холодный день недели и всего сентября. В Прикамье продолжится заток арктического воздуха. На севере и востоке региона при облачной погоде днем воздух почти не прогреется, температура воздуха составит +4…+5˚, на юге будет переменная облачность и до +10˚ тепла. В Перми днем +7…+9˚, осадков не ожидается. Из-за сильных порывов ветра до 15 м/с ощущаемая температура воздуха будет заметно ниже фактической.
В ночь на вторник в Прикамье температура воздуха составит чуть выше 0˚, на юге вероятны заморозки до 0…-2˚, в Перми минимум — около 0˚. Днем на севере и востоке региона от +6˚, на юго-западе до +11˚, в краевой столице до +10˚. Погода будет ощущаться не такой прохладной, так как скорость ветра снизится до 4-9 м/с.
В ночь на среду прогнозируются заморозки на большей части Пермского края до 0…-4˚, первый заморозок возможен и в Перми. Днем на западе региона потеплеет до +12…+14˚, на востоке не выше +8…+10˚, в Перми до +12˚. В ночь на 26 сентября заморозки ожидаются на востоке и юге Прикамья, в остальных районах будет +1…+6˚. Днем будет тепло до +13…+18˚, а на северо-западе до +20˚. В Перми к вечеру прогнозируется до +17˚.
С 27 по 29 сентября на погоду повлияет периферия антициклона. Температура воздуха ожидается выше нормы на 5-7˚, а на севере региона — более чем на 7˚. Днем в Прикамье воздух может прогреться до +17…+22˚ в течение всех трех дней, в Перми можно ожидаться до +20˚. По данным ГИС-центра ПГНИУ, такое тепло может сохраниться до конца сентября. Последняя пятидневка месяца может стать самой теплой с 2015 года, но без рекордов.