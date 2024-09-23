В 2024 году свыше 20 000 человек через «Почту России» отправили переводы в Казахстан

Posted 23 сентября, 19:11
Published 23 сентября, 19:11
Modified 23 сентября, 19:11
Updated 23 сентября, 19:11
Свыше 30 тысяч отделений Почты России по всей РФ предоставляют услугу перевода денег, в частности — в Казахстан. Деньги поступают на любой казахстанский адрес в день перевода или на следующий. Комиссия сервиса — 2%. Финансовые средства выдаются в тенге и пересчитываются по выгодному курсу, приближенному к курсу Центробанка Республики Казахстан.
Согласно заявлению директора по развитию продуктов и сервисов Почты России Антона Нечаева, все более популярными становятся не только переводы в Казахстан. В настоящее время деньги можно отправить по 15 зарубежным направлениям. В компании продолжается работа по расширению географии финансовых переводов. Это делается с целью повышения удобства при пользовании сервисом доступности последнего для граждан в различных государствах.
Как пишет 56orb.ru, среди действующих уже сегодня направлений — Абхазия, Грузия, Туркменистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Сербия, Южная Осетия, а также Греция и Кипр.
«Почта России», которая входит в число стратегических предприятий нашей страны, является лидером в списке самых крупных федеральных почтово-логистических операторов Российской Федерации. В мировом рейтинге компания занимает седьмое место по количеству отделений клиентского обслуживания. На сегодняшний день их — 38 тысяч, из которых примерно 66% расположены в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов организации равна 54 млн км.
В числе прочего Почта России входит в список крупнейших работодателей РФ — количество ее сотрудников достигает 265 000.
Каждый год компания осуществляет прием порядка 1 млрд бумажных писем и обработку около 240 млн посылок, а также переводит юридически значимую переписку в цифровой формат. Количество электронных заказных писем, отправленных Почтой России в прошлом году, составило 300 млн. Компания ежегодно доставляет 20 миллионам жителей РФ более 400 миллионов экземпляров подписных печатных изданий.