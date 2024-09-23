В 2024 году свыше 20 000 человек через «Почту России» отправили переводы в Казахстан

Согласно заявлению директора по развитию продуктов и сервисов Почты России Антона Нечаева, все более популярными становятся не только переводы в Казахстан. В настоящее время деньги можно отправить по 15 зарубежным направлениям. В компании продолжается работа по расширению географии финансовых переводов. Это делается с целью повышения удобства при пользовании сервисом доступности последнего для граждан в различных государствах.