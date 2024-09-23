В инвестпрограмму Прикамья до 2030 года включены 14 объектов капстроительства

Продолжается и возведение новых учебных корпусов, мастерских и спортобъектов для учреждений среднего профессионального образования. В ближайшие три года власти рассчитывают построить около 20 объектов, в их числе восемь общежитий. В АИП включены четыре спортзала в Верещагинском, Октябрьском, Нытвенском и Кудымкарском округах. В техникумах этих муниципалитетах или нет спортзалов, или нет должных условий для занятий спортом. Также в инвестпрограмму включено строительство зданий мастерских для переработки древесины для Кудымкарского лесотехнического техникума.