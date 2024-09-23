В инвестпрограмму Прикамья до 2030 года включены 14 объектов капстроительства

Posted 23 сентября, 10:41
Published 23 сентября, 10:41
Modified 23 сентября, 10:49
Updated 23 сентября, 10:49
В проект Адресной инвестиционной программы (АИП) Пермского края на 2025–2030 годы включены 14 новых социальных объектов капитального строительства. Программа будет утверждена краевым правительством.
В Мотовилихинском и Кировском районе планируется построить новые поликлиники. Поликлиника на ул. Гашкова будет принимать и взрослых, и детей, ее мощность составит 250 посещений в смену. Вторая поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену с женской консультацией.
Как рассказали в пресс-службе правительства Прикамья, в ходе АИП пройдет крупная реконструкция здания кожно-венерологического диспансера на ул. Комбайнеров, 28 в Перми. Мощность учреждения составит 140 посещений в смену, откроется дневной стационар на 14 коек, который будет работать в две смены.
Новый корпус инфекционного отделения Кунгурской больницы также включен в программу на 2025–2030 годы. Старые корпуса 1868, 1890 и 1911 годов постройки уже устарели. Новый объект на 30 коек заменит уже существующие. Это единственное отделение многофункциональной больницы, где лечатся пациенты из Кунгура, Кунгурского, Березовского, Ординского, Кишертского, Суксунского и Уинского округов.
Продолжается и возведение новых учебных корпусов, мастерских и спортобъектов для учреждений среднего профессионального образования. В ближайшие три года власти рассчитывают построить около 20 объектов, в их числе восемь общежитий. В АИП включены четыре спортзала в Верещагинском, Октябрьском, Нытвенском и Кудымкарском округах. В техникумах этих муниципалитетах или нет спортзалов, или нет должных условий для занятий спортом. Также в инвестпрограмму включено строительство зданий мастерских для переработки древесины для Кудымкарского лесотехнического техникума.
В ходе реализации госпрограммы по социальной поддержке жителей Прикамья, появится новое здание Единого центра государственных услуг на ул. Веденеева в Перми. В нем откроются отделение соцзащиты и Служба социальных участковых, МФЦ «Мои документы», Центр занятости населения и Центр социальных выплат. Центр будет создан для повышения доступности получения услуг в одном месте. Кроме того, такие учреждения в этом году планируется открыть в Кудымкаре и Суксуне.
С 2025 года в Чердынском, Кунгурском, Чернушинском, Еловском и Коми-Пермяцком округах построят 11 модульных газовых котельных. Они должны появиться до 2028 года и обеспечить услугой краевые социально значимые учреждения. Совокупная мощность новых объектов составит около 9 МВт. Строительство реализуется по программе газификации регионов России ПАО «Газпром». По поручению президента России Владимира Путина правительство России разрешило бесплатно подключаться к газораспределительным сетям социальным учреждениям, таким как детские сады, школы, медицинские учреждения, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Из бюджета Пермского края на это выделят около 175 млн рублей.
Запланировано и строительство объектов по направлению «Безопасный регион», что поможет развивать инфраструктуру пожарных депо, особенно в отдаленных районах Пермского края.