В кунгурском батут-центре отказались вызвать скорую девушке с травмой позвоночника

После неудачного прыжка оказалось, что в батут-центре нет хладокомплекта, хотя в спортивных центрах, где посетители часто получают ушибы, такие комплекты есть. Вместо этого администрация заведения выдала пострадавшей замороженные сосиски и отказала девушке в вызове скорой помощи, аргументировав, что девушка якобы притворяется. Однако из-за травмы посетительница лишилась работы и возможности на профессиональном уровне заниматься любимыми видами спорта. Она обратилась в суд.