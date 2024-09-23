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Posted 23 сентября, 06:15

Published 23 сентября, 06:15

Modified 23 сентября, 06:18

Updated 23 сентября, 06:18

В Кунгуре получившая травму девушка отсудила 240 тыс. рублей у батут-центра

В кунгурском батут-центре отказались вызвать скорую девушке с травмой позвоночника

23 сентября 2024, 06:15
Фото: fusionbrain.ai

В Кунгуре получившая травму девушка отсудила 240 тыс. рублей у батут-центра

Сюжет
Приставы
Вместо хладокомплекта пострадавшей предложили упаковку замороженных сосисок.

Жительница Кунгура взыскала компенсацию морального вреда с батутного центра. Девушка посетила батутный центр IBATUT в Кунгуре и во время прыжка ударилась о металлическую балку, которая была установлена с нарушениями техники безопасности. В результате пострадавшая получила перелом поперечного отростка позвоночника.

После неудачного прыжка оказалось, что в батут-центре нет хладокомплекта, хотя в спортивных центрах, где посетители часто получают ушибы, такие комплекты есть. Вместо этого администрация заведения выдала пострадавшей замороженные сосиски и отказала девушке в вызове скорой помощи, аргументировав, что девушка якобы притворяется. Однако из-за травмы посетительница лишилась работы и возможности на профессиональном уровне заниматься любимыми видами спорта. Она обратилась в суд.

Во время судебного процесса был доказан факт ненадлежащего оказания услуг и халатного отношения к потребителю. Суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя, который открыл батут-центр, компенсацию морального вреда, понесенные убытки и оплату услуг юриста на общую сумму около 240 тыс. рублей. После поступления исполнительного документа в отдел судебных приставов должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о применении санкций, если он не исполнит решение суда.

ИП в установленный срок погасил всю сумму задолженности. Как сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Ранее Properm.ru писали об опасных для жизни и здоровья батутах, обнаруженных в Кировском районе Перми. Весной стало известно, что пермячка отсудила у ООО «Планета детства» компенсацию за падение сына в парке развлечений «Фанки Таун».

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#Общество#Приставы#Пермь#Судебные приставы#Батуты#Батут-центр
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