В кунгурском батут-центре отказались вызвать скорую девушке с травмой позвоночника

Posted 23 сентября, 06:15
Published 23 сентября, 06:15
Modified 23 сентября, 06:18
Updated 23 сентября, 06:18
Жительница Кунгура взыскала компенсацию морального вреда с батутного центра. Девушка посетила батутный центр IBATUT в Кунгуре и во время прыжка ударилась о металлическую балку, которая была установлена с нарушениями техники безопасности. В результате пострадавшая получила перелом поперечного отростка позвоночника.
После неудачного прыжка оказалось, что в батут-центре нет хладокомплекта, хотя в спортивных центрах, где посетители часто получают ушибы, такие комплекты есть. Вместо этого администрация заведения выдала пострадавшей замороженные сосиски и отказала девушке в вызове скорой помощи, аргументировав, что девушка якобы притворяется. Однако из-за травмы посетительница лишилась работы и возможности на профессиональном уровне заниматься любимыми видами спорта. Она обратилась в суд.
Во время судебного процесса был доказан факт ненадлежащего оказания услуг и халатного отношения к потребителю. Суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя, который открыл батут-центр, компенсацию морального вреда, понесенные убытки и оплату услуг юриста на общую сумму около 240 тыс. рублей. После поступления исполнительного документа в отдел судебных приставов должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о применении санкций, если он не исполнит решение суда.
ИП в установленный срок погасил всю сумму задолженности. Как сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.