В октябре начнут судить бывшего замначальника прикамской колонии для силовиков

Posted 23 сентября, 14:00
Published 23 сентября, 14:00
Modified 23 сентября, 14:02
Updated 23 сентября, 14:02
Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ИК-37 Андрея Шварева завершено, информацию одновременно подтвердили журналисту Properm.ru в прокуратуре и СУ СКР. Материалы 20 сентября переданы в Чусовской городской суд, дело расписано судье Марине Анхимович. Дата первого заседания пока не назначена.
16 сентября Пермский краевой суд отказал защите Шварева, в очередной раз обжаловавшей его арест в СИЗО. Он был оставлен под стражей до 4 октября, адвокаты просили о домашнем аресте. В дальнейшем решение о мере пресечения будет принимать уже Чусовской суд.
«Наша позиция остается та же: мы отрицаем причастность Шварева к инкриминируемым преступлением. В материалах дела, на наш взгляд. содержатся противоречивые данные, которые косвенно опровергают причастность подзащитного к преступлениям. Кроме того, мы так и не получили ответа о его статусе как военнослужащего», — пояснил журналисту Properm.ru старший партнер адвокатского бюро «Ахметов и Хозяйкин», Иван Хозяйкин.
Ранее адвокаты и супруга фигуранта дела о взятках в ИК-37 в Чусовом написали обращения в разные инстанции, в том числе в Минобороны РФ, для разъяснения, имеет ли Шварев статус участника СВО. Они пытаются разобраться, почему его служба в отдельном формировании «Каскад» внутренних войск ДНР не приравнена к службе в частях Минобороны России, и на каких основаниях ему Швареву было отказано в приостановлении расследования на время участия в боевых действиях в зоне СВО. Шварев был доставлен в Пермь после задержания в Донецке, куда прошлой осенью отправился служить в зоне СВО.
Шварева обвиняют в двух эпизодах получения взяток и превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 290, ч.1 ст. 286, ч.5 п. в ст. 290 УК РФ). В общей сложности следствие инкриминирует экс-сотруднику колонии получение от осужденных не менее 500 тыс. рублей и дорогостоящих часов от жены одного из заключенных. Уголовное дело по фактам преступлений в ИК-37 было возбуждено после обращения в Генпрокуратуру РФ отбывающего там наказание за убийство и покушение на убийство с проникновением в жилище Руслана Алиева.
Поступив в колонию в Чусовском районе, бывший военнослужащий из Дагестана сначала соглашался на требования руководства ИК о ремонте за его счет хоздвора и организации кафе для осужденных и сотрудников. Но через некоторое время ситуация перестала устраивать Алиева и он начал писать обращения и жалобы. После возбуждения уголовного дела в отношении руководства колонии этого осужденного перевели отбывать наказание в другой регион, там он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.
Из материалов дела известно, что Шварев передавал осужденному Алиеву телефон для того, чтобы осужденный мог беспрепятственно звонить поставщикам кафе. Это произошло после того, как проверяющие колонию сотрудники собственной безопасности ФСИН узнали, что тот звонит поставщикам по разрешенной в колонии связи — проводному телефону, которым осужденным дозволено пользоваться строго по регламенту. Но, как выяснилось, Алиев использовал его не только для организации работы точки общепита. Используя возможность выхода в интернет он переводил деньги — с участием супруги — как оплачивая нужды колонии, так и лично для руководства ИК-37. Размеры переводов колебались от тысячи до 150 тыс. рублей.
Свердловский районный суд 19 марта отправил в СИЗО начальника исправительной колонии №37 строгого режима Илью Асламова и предпринимателя Олега Попова. Позднее обвинение было предъявлено и Андрею Швареву. Илья Асламов подозревается в покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 290), а Олег Попков является взяткодателем (ст. 291.1 УК РФ).