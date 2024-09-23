В Орджоникидзевском районе Перми возведут новый сквер

Власти Перми планируют построить в Орджоникидзевском районе сквер. Объект будет размещен около ДК «Бумажник» и детской поликлиникой №3. В качестве локации для возведения сквера рассматривается земельный участок общей площадью 28 тыс. кв. м. на пересечении ул. Евгения Пузырёва и Мозырьской.