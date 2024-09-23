В Орджоникидзевском районе Перми возведут новый сквер

Posted 23 сентября, 08:59
Published 23 сентября, 08:59
Modified 23 сентября, 09:02
Updated 23 сентября, 09:02
Власти Перми планируют построить в Орджоникидзевском районе сквер. Объект будет размещен около ДК «Бумажник» и детской поликлиникой №3. В качестве локации для возведения сквера рассматривается земельный участок общей площадью 28 тыс. кв. м. на пересечении ул. Евгения Пузырёва и Мозырьской.
Администрация краевой столицы предложила комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Перми установить границы соответствующей территориальной зоны парков Р-1 с целью приведения смежных участков к одной территориальной зоне. Проект направлен комиссией на общественные обсуждения.
В новом сквере будут находиться аллея славы, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и лесной участок. Кроме того, здесь появятся места отдыха, игровые и спортивные площадки, а также яблоневая аллея.