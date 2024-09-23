В Перми на 10% вырос спрос на смену имени и фамилии

Posted 23 сентября, 04:57
Published 23 сентября, 04:57
Modified 23 сентября, 04:59
Updated 23 сентября, 04:59
В Перми с января по август 2024 года 989 человек подали документы на смену имени или фамилии. По данным краевого комитета ЗАГС, которые приводит портал «В курсе.ру», за год эта услуга стала на 10% популярнее.
Годом ранее на смену персональных данных заявились 896 человек.
Чаще всего в нынешнем году на эту процедуру решались жители Свердловского района — 241 человек. При этом в сравнении с прошлым годом наибольший рост показал Кировский отдел ЗАГС (40 человек сменили ФИО в 2023 году и 111 — в 2024 году).
В Ленинском районе города с начала года не было ни одного заявления на смену имени или фамилии.
На минувшей неделе стало известно, что пермячка решила официально стать Джокондой. О своем решении она сообщила на странице «ВКонтакте». «Первая в России Джоконда в паспортном столе Перми. Я меняю фамилию — историческая глава в моей жизни. И теперь я буду Джоконда Вера Владимировна», — пишет девушка.