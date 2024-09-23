В Перми на 10% вырос спрос на смену имени и фамилии

Чаще всего в нынешнем году на эту процедуру решались жители Свердловского района — 241 человек. При этом в сравнении с прошлым годом наибольший рост показал Кировский отдел ЗАГС (40 человек сменили ФИО в 2023 году и 111 — в 2024 году).